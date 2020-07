​Deux rues perdent un sens à Paofai

Tahiti, le 16 juillet 2020 – Les rues Venus et Te Aroa 5 no mati 1797 dans le quartier Paofai à Papeete vont passer à sens unique à compter de la semaine prochaine.



Un communiqué de la ville de Papeete nous apprend que deux rues du quartier de Paofai passent à sens unique à partir de mercredi prochain 6 heures. Il s'agit de la rue Vénus (face à Champion Paofai), depuis la rue des Poilus Tahitiens vers l’avenue du Commandant Destremau et de la rue Te Aroa 5 no mati 1797 (face à Tahiti Pas Cher), depuis l’avenue du Commandant Destremau vers la rue des Poilus Tahitiens.