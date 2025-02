​Deux maisons détruites par un incendie à Mamao

Tahiti, le 11 février 2025 - Peu avant 22h30 lundi soir, un violent incendie s’est déclaré dans le quartier Aivi, entre les quartiers Mamao et Titioro. Deux maisons ont été détruites mais les familles ont pu être mises en sécurité.



Deux maisons ont été détruites par les flammes de ce feu qui a pu être circonscrit par les pompiers de Papeete.



Les familles ont pu être prises en charge à temps et l’incendie n’a fait ni blessés, ni victime, et a pu être maîtrisé en une demi-heure. Une intervention rapide qui n’a cependant pas pu permettre de sauver les bâtisses.



L’origine du feu est pour l’heure inconnue. Un appel aux dons a été lancé sur les réseaux sociaux pour soutenir les familles sinistrées.