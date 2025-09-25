

​Deux jours dédiés aux jeunes entrepreneurs

Tahiti, le 14 octobre 2025 – Porteurs de projet et jeunes entrepreneurs, rendez-vous lundi 20 et mardi 21 octobre au centre Vaima pour le Forum Prospectives organisé par l’Agence de développement économique (ADE) de la Polynésie française. Au programme : rencontres, ateliers, conférences et tables-rondes. Les inscriptions sont ouvertes.





L’Agence de développement économique (ADE) de la Polynésie française organise le Forum Prospectives – Jeunes entrepreneurs, lundi 20 et mardi 21 octobre, au centre Vaima, à Papeete. Soutenu par le président Moetai Brotherson et le ministre de l’Économie Warren Dexter qui animeront un “face à face”, l’événement vise à “soutenir l’entrepreneuriat des jeunes, favoriser les échanges entre acteurs publics et privés et promouvoir l’émergence d’une nouvelle génération d’acteurs économiques”.



Les porteurs de projet, les jeunes entrepreneurs et plus largement les personnes intéressées par le sujet pourront rencontrer des financeurs, des institutions et des structures d’accompagnement. Entre défis et opportunités, l’information et la sensibilisation passeront aussi par des ateliers pratiques, des conférences et des tables rondes, l’objectif étant de faire de ce forum “un lieu d’échange, d’inspiration et d’action”.



Programme complet et inscriptions en ligne via la page Facebook : ADE – Agence de développement économique de la Polynésie française.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 14 Octobre 2025 à 17:35 | Lu 324 fois



