​Deux jours de sport et prévention à Papara

Tahiti, le 27 mai 2025 – Capter l’attention des jeunes en matière de bien-être physique et mental, c’est le défi que s’est lancé la commune de Papara à travers une première journée divertissante, ce mardi, suivie d’une journée de sensibilisation autour de la sécurité routière et des addictions, ce mercredi. L’occasion de “s’amuser et apprendre” en cette période de vacances scolaires.





Le stade Tāvana Reia de Papara était en effervescence, ce mardi, à l’occasion d’une journée sportive pour les jeunes de 7 à 20 ans, organisée par la commune de Papara en partenariat avec le Contrat de ville. Malgré un problème de coordination au niveau des transports en commun, une cinquantaine d’enfants et d’adolescents ont répondu présents. En cette période de vacances scolaires, ils auraient pu être beaucoup plus nombreux à profiter des activités au programme, d’autant que la municipalité a mis les moyens pour cette troisième édition.



“On organise ces rencontres interquartiers tous les ans. On a misé sur des jeux innovants pour changer des sports collectifs. On a besoin d’animer la commune pendant les vacances en sortant les jeunes de chez eux. Ça leur permet d’apprendre à se connaître dans un esprit convivial avant les festivités du Heiva”, confie Vaitiare Ueva, cheffe de projet en charge de l’animation à Papara.





​Humour, effort, respect

Parmi les prestataires mobilisés, Lionel Ducousso, gérant de Mission Outdoor, s’est chargé de mettre l’ambiance avec le Laser Game. “Les deux équipes ont cinq minutes pour éliminer l’adversaire avec des obstacles pour se cacher. Il n’y a pas de projectile. Ça fonctionne grâce à des capteurs, un système de visée, et des lumières et des vibrations quand on a touché l’autre”, explique-t-il, percevant plusieurs atouts. “On tourne depuis 2020 et les demandes vont crescendo. Ça plaît aux jeunes comme aux adultes. Ce ne sont pas forcément les plus costauds qui gagnent : c’est un jeu de précision, de stratégie et d’esprit d'équipe, qui travaille aussi le cardio. L’avantage, c'est que ça finit toujours bien !”



Pour apaiser d’éventuelles tensions entre les quartiers, Revanui Mugnier mise sur la carte de l’humour avec son Bubble Foot : “On est souvent sollicité pour les événements de jeunesse. Le contact et se défouler, on est en plein dans cette optique ! On propose six jeux différents autour du football, du combat et de la stratégie, seul ou en équipe. On varie pour qu’ils s’amusent. Ça travaille beaucoup la cohésion, ça canalise leur énergie, et vu que c’est une activité qui fait beaucoup rire, ça crée des liens. On travaille aussi sur le respect des autres et de soi-même, avec des consignes pour ne pas se blesser, ni abîmer le matériel.”



Dans la salle voisine, Cyril Gaudemer, éducateur sportif du club Fare Hoe à Papeete, est venu avec une dizaine d’avirons indoor de la fédération, couplés à un écran. “Je leur propose une initiation avec un côté ludique, puis une course connectée où ils voient leur embarcation avancer selon leur motivation. L’émulation de l’effort avec un même temps de course pour tous, ça plaît bien, quel que soit le gabarit des rameurs”, remarque-t-il.





​Réussir à “attirer les jeunes”

Résidente du quartier Apea, Johanna salue la démarche de la commune, avec un regret : “Je suis venue avec une amie pour encadrer 15 enfants du quartier. C’est une super initiative pour les petits : ils découvrent de nouvelles activités et ça les occupe. Mais il manque quelque chose pour attirer les jeunes, peut-être au niveau de la communication ?”



La tâche risque d’être encore plus ardue ce mercredi, avec une seconde journée dédiée à la prévention, axée sur la sécurité routière et les addictions. Des interventions de la gendarmerie nationale, de la police municipale, des pompiers et de plusieurs associations se tiendront à la Maison pour tous, derrière la mairie. Un concours sera organisé au skatepark voisin pour tenter d’intéresser les adolescents et les jeunes adultes à ce volet de sensibilisation.



Ohana, 20 ans, résidente du quartier Afarerii : “Il y a de quoi s’amuser et apprendre” “C’est la première fois que je participe à ce type d’événement. Cette année, je fais partie du bureau de l’association du quartier, d’où ma présence aujourd’hui en tant que participante et accompagnatrice. On a réussi à réunir 13 jeunes du quartier. C’est bien, mais on peut faire mieux ! C’est difficile de les intéresser... Ils ont tendance à suivre les copains ou les copines. La prévention des addictions, franchement, ça ne les intéresse pas. Pourtant, il y a de quoi s’amuser et apprendre.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 27 Mai 2025 à 15:16 | Lu 211 fois