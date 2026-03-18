

​Des riders au sommet à Vairao

Tahiti, le 6 avril 2026 – Au terme de quatre jours de compétition de haute volée à Vairao, les finales du Taiarapu-Ouest Horue Festival se sont tenues ce lundi après-midi. Manake’i Kahiha et Kohai Fierro se sont illustrés en surf, de même que Tahiri Tehei et Sarah Lamotte en bodyboard, et Nainoa Lamy et Puatea Ellis en bodysurf QS, sans oublier la relève des juniors.





“Māuruuru Vairao !” Explosion de joie, lundi après-midi, dans la passe Tapuaeraha de Vairao, où les vagues ont été à la hauteur jusqu’à la dernière seconde pour les finales du Taiarapu-Ouest Horue Festival. Pendant quatre jours, 93 compétiteurs encadrés par les jet-skis de la Water Patrol ont repoussé leurs limites – quitte à récolter quelques points de suture – pour tenter de décrocher un titre dans les différentes catégories des trois disciplines en lice.



Des conditions “incroyables”

Parmi les vainqueurs de cette quatrième édition qui avait la particularité d’être jugée depuis un bateau, Kohai Fierro, 19 ans, s’est illustrée en surf open féminin avec un total de 13,57 points face à Miliani Simon (13,1), Takihei Ellacott (12,7) et Mikilani Pinson (11,16). “J’étais arrivée à la deuxième place en 2023, donc je suis contente d’avoir gagné cette année ! Les conditions étaient incroyables ce week-end. On n’était pas beaucoup de filles, donc on est rapidement arrivé en finale. J’étais assez confiante en voyant les vagues aujourd’hui”, confie la surfeuse de Huahine, qui continue à s’entrainer en prévision de la reprise de la saison des Qualification Series (QS) pour la région Hawai’i-Tahiti. “On va commencer par Taapuna et Papara, à la maison. Vairao, c’était un bon entrainement avec des tubes, des manœuvres et de la compétition !”



En bodyboard open masculin, c’est Tahiri Tehei, 34 ans, sept fois champion de Polynésie, qui monte sur la plus haute marche du podium avec un score de 16,67 points, confirmant sa position de leader et d’athlète de haut niveau : “Je participe régulièrement à cette compétition et j’avais gagné la précédente édition. Vairao, c’est une vague vraiment spéciale, pas toujours facile à lire. Mon but, c’était de gagner et de me faire plaisir avec mes collègues. J’ai réussi à enchainer quatre airs sur la même vague. J’ai décroché de bonnes notes : je suis vraiment content !” La relève des bodyboardeurs a également fait ses preuves, comme l’illustre la performance de Ro’o Pouguet, rider de 14 ans qui est monté sur deux podiums, en catégories junior et open.





Un “spot” plébiscité

Le bodysurf était particulièrement à l’honneur, l’épreuve étant qualificative pour les championnats du monde de 2027. Chez les femmes, Puatea Ellis est parvenue à s’imposer face à la championne du monde en titre, la Hawaiienne Delori Gomes. “C’est la base du surf : il faut sentir l’eau sur le corps”, explique la rideuse, également connue pour ses talents de maître-nageur sauveteur et d’apnéiste pour la chasse sous-marine. “C’est la première fois que je participe à cette compétition, mais c’est un spot que j’apprécie énormément, bien que je n’y vienne pas souvent. J’ai enfin un ticket direct pour les finales ! Je vais pouvoir continuer à promouvoir le Fenua et la discipline”, poursuit-elle, tout en véhiculant un message de prévention à l’intention des usagers de la mer, mais aussi d’encouragement à l’égard des athlètes féminines.



L’événement s’est achevé par la victoire de Manake’i Kahiha en surf open masculin avec un total de 18,23 points. Inscrit à la dernière minute, il était passé par la case des repêchages. “Je n’avais jamais gagné cette compétition. À chaque fois que je perdais en finale ou en demi-finale, j’étais carrément déçu car je surfe cette vague tous les jours, donc ça fait du bien de gagner ! J’ai eu la chance d’avoir les bonnes vagues et d’avoir réussi à me lâcher dans le surf. C’était une finale super serrée avec Kévin [Bourez, qui termine deuxième avec un score de 18,06, NDLR] qui s’est vraiment bien battu”, salue le surfeur de 22 ans, qui débute une formation de plusieurs mois dans le cadre de l’ouverture de son école de surf à la Presqu’île.



Les podiums se sont tenus au quai de Vairao en présence des représentants du Tahiti iti surf club, de la Fédération tahitienne de surf et du Comité du tourisme de Taiarapu-Ouest pour la remise des médailles, des prices money et de nombreux autres lots grâce aux sponsors, sans oublier quelques chocolats en ce week-end de Pâques.



​Les podiums SURF

Juniors garçons : 1. Kavei Pierson ; 2. Liam Sham Koua ; 3. Heeroa Maiotui ; 4. Samuel Ozabal.

Open femmes : 1. Kohai Fierro ; 2. Miliani Simon ; 3. Takihei Ellacott ; 4. Mikilani Pinson.

Open hommes : 1. Manake’i Kahiha ; 2. Kévin Bourez ; 3. Steven Pierson ; 4. Hauroa Maiotui.



BODYBOARD

Juniors garçons : 1. Heinoa Tama ; 2. Ro’o Pouguet ; 3. Kahiau Tapare ; 4. Kaelig Tamahau Cronsteadt.

Open femmes : 1. Sarah Lamotte ; 2. Claire Mulatier ; 3. Luana Matsuda ; 4. Vaitiare Boulard.

Open hommes : 1. Tahiri Tehei ; 2. Tuariki Bellais ; 3. Terence Maitui ; 4. Ro’o Pouguet.



BODYSURF QS

Open femmes : 1. Puatea Ellis ; 2. Delori Gomes ; 3. Cloé Vercoutere ; 4. Prisca Amaru.

Open hommes : 1. Nainoa Lamy ; 2. Steven Pierson ; 3. Ariitea Buvry ; 4. Natua Teriitahi.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 6 Avril 2026 à 19:08 | Lu 484 fois



