​Des prêts d'œuvres emblématiques polynésiennes au Musée de Tahiti et des îles

Tahiti, le 15 septembre 2021 – Le Pays annonce le prêt de collections nationales et internationales pour la réouverture de la salle permanente du Musée de Tahiti et des Îles -Te Fare Manaha.



Dans le cadre de la réouverture de sa salle d’exposition permanente, le Musée de Tahiti et des îles a entrepris des démarches auprès de plusieurs institutions muséales afin de solliciter des prêts de pièces emblématiques du patrimoine polynésien. Ces prêts, pour des périodes allant de un an à trois ans, selon les institutions, seront prévus en rotation afin de permettre au public polynésien de découvrir régulièrement de nouvelles pièces.



Ainsi, la direction du Museum of Archeology and Anthropology de Cambridge (MAA) a confirmé le prêt de six objets collectés par James Cook lors de son premier voyage ou par Georges Bennet de la London Missionary Society. Ces pièces sont exceptionnelles de par leur intérêt historique et leur rareté. Le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac a également confirmé des prêts en rotation annuelle. Outre le fragment du maro’ura qui serait en dépôt renouvelable tous les 5 ans, un To’o mata et un Taavaha des Marquises, ainsi qu’un penu des îles de la Société seront présents pour l’ouverture de la nouvelle salle. Enfin, le British Museum a consenti de façon très exceptionnelle à une série de prêts de grandes importances avec un costume de deuilleur, une ceinture de chef de Anaa, un taumi de la Société, un fare atua de la Société, une statue de Rongo des Gambier et enfin la statue de A’a de Rurutu. Ces prêts remarquables sont consentis pour 3 ans.



Ces prêts sont le résultat de démarches entreprises de longue date pour renouer des relations de confiance avec les établissements muséaux internationaux. Elles impliquent également un alignement sur les standards internationaux en matière de conservation préventive. C’est en cela que des études complémentaires ont été nécessaires afin de garantir un système de sécurité incendie de haute performance.