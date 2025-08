​Des fournitures scolaires à prix maîtrisés

Tahiti, le 5 août 2025 – À quelques jours de la rentrée scolaire, le gouvernement rappelle, mardi par communiqué, les dispositifs existants de soutien au pouvoir d’achat pour l’acquisition des fournitures, en complément des aides prévues par la CPS pour les budgets modestes.



Les dates de la rentrée scolaire 2025-2026 sont fixées le mardi 12 août pour les collèges et lycées et le lendemain pour les écoles et CJA (1er degré). Dans un communiqué diffusé ce mardi, à une semaine de la date fixée pour la rentrée dans le second degré, le gouvernement rappelle les mesures mise en place en soutien au pouvoir d’achat pour les fournitures scolaires.



Certaines fournitures essentielles bénéficient ainsi d’un cadre spécifique en matière de tarification et de fiscalité. Leur prix est encadré pour éviter toute hausse excessive et elles sont exonérées de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Parmi ces fournitures, on trouve notamment : boîtes de peinture, colle, ciseaux, cahiers, livres scolaires, feuilles de dessin, crayons, stylos, gommes, règles, compas, autres matériels de bureau, cahiers de musique, classeurs, surligneurs et feutres effaçables.



Bénéficient en outre d’exonération de droits et taxes à l’importation les vêtements (pantalons, robes, jupes, paréos, shorts, sous-vêtements, chemises, T-shirts, vêtements de nuit, vêtements de sport, foulards) et chaussures (en cuir, plastique ou caoutchouc).



Parallèlement, rappelons que la Caisse de prévoyance sociale (CPS) propose une allocation de rentrée scolaire. Cette aide est attribuée sur critère de revenus pour les assurés des trois régimes (salariés, non-salariés, de solidarité). Tous les enfants du Régime de solidarité (RSPF) et les enfants bénéficiaires du complément familial perçoivent automatiquement cette allocation de rentrée scolaire.



En fonction des revenus de la famille, les enfants du régime des salariés qui ont le complément familial peuvent percevoir soit la totalité soit la moitié de cette aide.