​Des clowns contre la pollution plastique

Moorea, le 30 novembre 2020 - Des spectacles de clowns sur le thème de la pollution plastique dans les océans sont actuellement organisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Moorea jusqu’au mois de janvier prochain. Cofinancés par Moorea Biodiversité et PEW, ils veulent enseigner aux écoliers les gestes quotidiens à adopter pour réduire les déchets plastiques.



L’association Moorea Biodiversité, en partenariat avec l’organisation PEW, organise jusqu’au mois de janvier prochain des spectacles de clowns gratuits dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de Moorea. Ces séances, dont le thème porte sur la pollution plastique dans les océans, enseignent aux écoliers de l’île les gestes quotidiens à mettre en œuvre et à transmettre autour d’eux afin qu’il y ait moins de déchets.



"Il y a 8 millions de tonnes de plastiques qui finissent dans l’océan chaque année. On s’est donc mobilisés pour essayer de faire passer un message auprès des enfants et des familles pour changer un petit peu ces habitudes et pour consommer moins de plastiques" explique Anne-Marie Rancurel, alias Clown Nani. Pour que le message soit bien reçu, tous les détails ont été soigneusement étudiés lors de la première prestation à l’école de Maharepa, vendredi dernier. On pouvait y voir par exemple des déchets ramassés autour de l’ile de Moorea dans un scénario démontrant leurs conséquences dramatiques sur les espèces marines, ou encore des saynètes de qualité jouées par Anne-Marie Rancurel et Souhane Larmée, Clown Moana.