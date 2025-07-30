

​Dernier hommage des surfeurs à Raiponi Pua

Tahiti, le 25 août 2025 – Vague d’émotion au PK 0 de Teahupo’o, où des surfeurs de tous horizons se sont réunis entre l’embouchure et la passe pour honorer la mémoire de Raiponi Pua. Des bateaux et plusieurs clubs de va’a se sont joints à l’hommage, ainsi que de nombreuses personnes depuis la plage.





Décédé le 15 août dernier à l’aube de ses 40 ans, Raiponi Pua était originaire de Toahotu et résident du Fenua ‘Aihere. Discret mais solaire, le surfeur, également rameur, pêcheur et danseur, était très apprécié par la communauté de Teahupo’o, qui a tenu à lui rendre hommage ce dimanche après-midi. Ses camarades de glisse s’étaient donné rendez-vous au PK 0 avec leurs planches, des couronnes de fleurs et une grande tresse de ‘autī.



“Raiponi était apprécié de tous. On le surnommait Jah Jah avec son sourire et son grand cœur. C’était l’un des plus anciens licenciés de notre club”, a rappelé le président de la Fédération tahitienne de surf, Max Wasna, et représentant du Tahiti iti surf club. La maire déléguée de Teahupo’o, Roniu Tupana-Poareu, lui a également rendu hommage avant que les surfeurs se jettent à l’eau, emmenés par Matahi Drollet. “On le connaissait tous. Il va laisser un grand vide et beaucoup nous manquer. (...) J’ai beaucoup appris de lui depuis que je suis petit : la première fois que je suis venu surfer à la Presqu’île, il était déjà là. Les dernières vagues que j’ai surfées, en sortant du tube, je le voyais tellement heureux ! Nos dernières discussions resteront gravées dans ma mémoire pour toujours”, a confié son ami, qui considérait Raiponi Pua comme un “frère”.





​Unis par l’océan

Tandis que des portraits de “Poni” étaient brandis au sommet d’un bateau, les surfeurs ont formé un cercle entre l’embouchure de la rivière Fau’oro et la passe de Hava’e pour se recueillir au son des percussions de l’orchestre de Teva i Tai. “J’ai grandi à Teahupo’o et je le connaissais depuis petite. C’était un grand ami et je tenais à lui rendre hommage”, nous a partagé Vahine à l’issue de la cérémonie, suivie par de nombreuses personnes depuis la plage. Certains étaient venus de loin, comme Natty, résident de Punaauia : “On avait échangé quelques mots sur la plage et on se suivait sur les réseaux. C’est une façon de rendre hommage à cet esprit de free-surfeur, de liberté et de joie de vivre qu’il incarnait”.



Ses proches, dont sa fille, se sont joints au rassemblement. Sa tante, Jeannine, était très émue : “On est vraiment touchés. On ne pensait pas qu’il y aurait autant de monde. Ça nous fait du bien !” Vendredi, le cortège funéraire avait été accueilli par une haie d’honneur dans le quartier Vaihi, à Toahotu. Raiponi Pua a été inhumé samedi au cimetière de Vairao.





