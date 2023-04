​Dépôt et fusion possible des listes avant demain 18 heures

Tahiti, le 17 avril 2024 - Le Amuitahira'a, seule liste non qualifiée a avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, a jusqu'à lundi 14 heures, pour former une éventuelle alliance avec le Tavini, le Tapura ou le A here Porinetia.



Trois listes, celles du Tavini, du Tapuru et du A here Porinetia ont obtenu plus de 12,5% des suffrages exprimés au premier tour et peuvent se maintenir. Elles peuvent également fusionner avec celle du Amuitahira'a no te nunaa maohi, seule liste non qualifiée a avoir obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. Les candidats figurant sur la liste du parti orange peuvent ainsi, par le jeu d'une alliance, se retrouver intégrés sur une des trois listes encore en course. Cette alliance éventuelle doit être rapidement organisée. Les listes définitives pour le second tour doivent en effet être déposées au haut-commissariat à partir du lundi 17 avril à 14 heures et jusqu'au lendemain, le 18 avril, à 18 heures.



Rédigé par Sébastien Petit le Lundi 17 Avril 2023 à 01:58 | Lu 317 fois