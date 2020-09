​Dépistage massif à Mama'o

Tahiti le 11 septembre 2020 – Après le dépistage massif à Vaitavatava c'était au tour des habitants de Mama'o, vendredi matin.



Ils étaient nombreux vendredi matin à Mama'o à venir se faire dépister auprès des agents de l'Institut Louis Malardé. Un matahiapo affirme en effet qu'ils ont été invités à le faire: "c'est une bonne chose, car ici on vit les uns à côté des autres. Et en plus il y a des cas Covid ici et donc il ne faut pas attendre qu'il y en ait plusieurs". Agé de 80 ans, ce matahiapo explique que son épouse et lui évitent les rassemblements, et restent à la maison pour éviter d'attraper le Covid-19.



Un élu au conseil municipal de Rurutu Itaetetaa Tihoti, venu rendre visite à sa fille, s'est lui aussi fait dépister vendredi matin. Il assure qu'il devait rentrer sur son île dimanche. Mais au vu de la présence du covid dans le quartier il a trouvé plus sage de reporter son retour pour éviter la propagation aux Australes. "Je vais donc attendre les résultats de mon test (…). Je ne vais pas rentrer sur mon île si je suis positif car personne n'a ce virus chez nous. Et moi en tant qu'élu de l'île je dois préserver ma population même si je dois rester ici 14 jours". Tihoti assure qu'il prend toutes ses précautions pour éviter que le Covid ne se propage dans les îles "si ce virus arrive dans nos îles éloignées on aura des problèmes et même des morts". Il précise aussi que pour l'instant les avions continuent leur vol à Rurutu "des familles vivent du tourisme chez nous, c'est à nous de juste respecter les gestes barrières".



Des membres de la cellule de crise de Pape'ete était aussi sur place vendredi matin. Sam Roscol assure que "c'est le deuxième quartier où ce dispositif est en place (…). Les habitants sont inquiets donc ils viennent se faire dépister". Sam Roscol explique que ces opérations vont être multipliées "si on découvre des foyers épidémiques". Il assure que pour des opérations de ce type, il passe par les référents de quartier "ce sont nos ressources dans les quartiers. Ils font la passerelle entre la population des quartiers et nous. Pour ce dépistage les matahiapo en la priorité sur les autres. Les PMR peuvent facilement accéder". Il explique qu'ils vont aussi faire de la sensibilisation dans d'autres quartiers et ils sont d'ailleurs accompagné par le personnel de la santé : " l'idée c'est de leur donner les moyens de mettre un masque (…). Et on va ralentir l'épidémie". Il souligne que la santé leur a mis des masques à disposition qui sont ensuite distribués aux habitants des quartiers. Vendredi après-midi un autre dépistage massif est encore prévu à Vaitavatava.