

​Départ suspendu pour Brotherson à Hong Kong

Tahiti le 22 septembre 2025. Attendu à Hong Kong avec une délégation de Tahiti tourisme et de Air Tahiti Nui pour participer au Routes world 2025, Moetai Brotherson a du reporter son départ en raison du Typhon Ragasa qui sévit et qui provoque actuellement des évacuations massives dans le sud de la Chine et l’annulation de centaines de vols.





Le typhon Ragasa, accompagné de vents à plus de 200 km/h, a touché le nord des Philippines, lundi et se dirige vers le sud de la Chine. Les autorités ont ordonné des évacuations massives à Shenzhen, la fermeture d’écoles et l'annulation de centaines de vols dans la région.



Une délégation polynésienne devait rejoindre Hong Kong pour participer au Routes World 2025. L’événement a déjà communiqué sur les aménagements mis en place. "Un signal typhon de niveau 8 devrait rester en vigueur au moins jusqu'à mercredi midi, ce qui signifie que le lieu de l'événement ne sera pas ouvert le premier matin. Nous nous sommes préparés à toutes les éventualités afin que notre communauté puisse se connecter et collaborer efficacement à Hong Kong. Nous fournirons plus de détails sur ces dispositions dans un communiqué demain à 17h (heure de Hong Kong) par e-mail, via le système et l'application de réunion, ainsi que sur le site web de l'événement. « Le mardi 23 septembre à 17h (heure de Hong Kong), nous vous fournirons de plus amples informations sur les mesures mises en place pour assurer la continuité des réunions et du networking."



Contactée, la présidence n’a pour l’heure pas renoncé à sa participation à l’événement. Tout dépendra, pour la délégation emmenée par le président Brotherson, de la situation météorologique sur place, ainsi que du maintien, ou non, des lignes aériennes.

L’événement « Routes World 2025 » réunit compagnies aériennes, aéroports et acteurs du secteur aérien du monde entier pour développer les services aériens et favoriser la croissance économique mondiale. Cet événement offre une plateforme d'échanges entre les principaux planificateurs de réseaux, qui définiront l'avenir mondial du secteur.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 22 Septembre 2025 à 09:03 | Lu 1389 fois



