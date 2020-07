​Départ de feu au CET de Paihoro

Tahiti, le 24 juillet 2020 - Un incendie s'est déclaré tôt ce matin au Centre d'enfouissement technique de Paihoro. Rapidement maîtrisées, les flammes ont attaqué les bâches de protection en plastique.



L'incendie s'est déclaré peu avant 6 heures du matin au centre d'enfouissement technique de Paihoro. Ce sont les bâches de protection en plastique qui se sont enflammées, notamment au niveau de la partie basse et latérale du casier numéro 9. Bien que "superficielles, les flammes étaient susceptibles d'attaquer les déchets", note Benoît Layrle, directeur général du syndicat Fenua ma, qui exploite l'installation. Alertés, les équipes d'Enviropol, de Fenua ma, les pompiers de Taiarapu Est et ceux de Teva i Uta se sont rapidement déployés sur place. Les équipes ont commencé à recouvrir l'ensemble des foyers. "A 9 heures l’incendie est maîtrisé et s’éteint" indique le syndicat sur sa page Facebook. Pas de certitude sur l'origine du feu, mais le syndicat soupçonne un départ d'étincelle certainement provoqué par un appareil électronique. "Nous allons visionner les caméras de surveillance et remonter le temps voir si on trouve quelque chose," souligne Benoît Layrle. Toutes les équipes restent en surveillance complète pendant tout le week-end.