

​Démantèlement d’un réseau de trafic d’ice à Faa’a

Tahiti le 7 juillet 2026. De l'argent liquide, de l'ice et des armes factices ont été trouvés.



À l’issue d’une enquête menée sur plusieurs semaines par les gendarmes de la Brigade de Recherches de Faa’a, sous la direction du Parquet de Papeete, un réseau structuré impliqué dans le trafic de méthamphétamine (ICE) a été démantelé dans le quartier de Heiri.



Les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller plusieurs individus soupçonnés d’alimenter la diffusion de ce stupéfiant sur la commune. Les enquêteurs ont mis en évidence une organisation active et des gains illicites estimés à 3, 2 millions de francs.



Lors des opérations judiciaires, les gendarmes ont saisi 2,7 millions de francs au titre des avoirs criminels ainsi que 10 grammes de méthamphétamine et des armes factices.



Les trois principaux mis en cause ont été présentés à la justice et condamnés à des peines de prison allant de 18 mois à 2 ans.



Cette opération illustre l’engagement quotidien de la gendarmerie nationale en Polynésie française dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et la protection de la population.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 7 Juillet 2026 à 15:46 | Lu 655 fois



