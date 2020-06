​Délinquance : Manutahi interpellé sur Raiatea et Tahaa

RAROMATAI, le 14 juin 2020 – Récemment nommé à la tête de la délégation de lutte contre la délinquance juvénile, Teiva Manutahi était en visite de mercredi à ce dimanche sur les îles de Raiatea et Tahaa pour tenter de solutionner un problème récurrent sur la navette maritime.



Pendant ces cinq jours sur l'île sacrée et sur l'île vanille, Teiva Manutahi, accompagné de son adjoint Albert Hugues, a rencontré tous les partenaires sociaux, culturels, sportifs et même religieux en relation avec l'éducation des 10-24 ans. Cette visite a été enclenchée à la demande de l'association des parents d'élèves de Tahaa qui ont soulevé le problème du transport de certains élèves par la navette maritime entre les deux îles cousines, alors même qu'ils sont en état d'ébriété ou sous l'effet d'une drogue. Ce genre de transport serait inimaginable à bord d'un avion. Teiva Manutahi a tenu à rappeler que sa démarche prioritaire porterait sur la prévention, avant d'en venir à des mesures plus coercitives. À l'issue d'une rencontre organisée à la mairie d'Uturoa, la première solution évoquée serait d'avoir à bord de ces navettes un médiateur, un accompagnateur, voire un mūto'i municipal. C'est aussi une histoire de moyen...