​Décès de l’ancienne maire de Tahaa, Céline Temataru

Tahiti le 9 mars 2025. L’ancien maire de Tahaa, Céline Temataru née Tinorua, est décédée ce dimanche matinà l'âge de 66 ans.





"Elle laisse dans le deuil son époux Norbert, ses enfants Taputu Hei et Vaiana, sans oublier Jimmy et ses petits-enfants", écrivent ses proches sur les réseaux sociaux.



Celine Temataru avait tenu un magasin et une roulotte avant de devenir tavana en 2014. Après la fin de son mandat, elle s’était lancée dans le bâtiment avec son mari et son fils.



Son corps est présent à l'église Adventiste de Patio, à Tahaa, jusqu'à la cérémonie religieuse qui se déroulera aujourd'hui, dimanche 9 mars 2025, à 13h00, suivie de l'inhumation à 16h00 sur le terrain de son fils, Temataru Heirani, à Hipu.