​Décès de Talo Pambrun

Tahiti, le 11 juin 2020 - Talo Pambrun est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Il aurait eu 87 ans en juillet.



Talo Pambrun est décédé tôt ce jeudi matin à l'âge de 86 ans. En marge d’une carrière dans l’enseignement catholique, cet ancien professeur s’était fait un nom dans le monde de l’athlétisme, du va’a et du bodybuilding. Il était également passionné de botanique et est à l’origine de toute une variété d’hibiscus hybride. On lui attribue aussi la première greffe réussie de Mamgoustan.



Pour les funérailles de Talo Pambrun, une veillée est organisée vendredi soir à 18 heures à l’église Saint-Etienne de Punaauia. La levée du corps aura lieu samedi à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Papara.