

​Début de Saga pluvieux, mais heureux

Tahiti, le 6 juillet 2026 – Entre les drapeaux numérotés en bord de route, le cliquetis des mats sur la plage et les éclats de joie au large, aucun doute, la Saga 2026 est lancée à Tautira ! Ce lundi matin, la petite pluie d’accueil n’a pas empêché les 126 enfants de la première semaine de se jeter à l’eau avec leurs moniteurs de voile, épaulés par toute une équipe à terre.





C’est parti pour cinq semaines de vacances solidaires. Le coup d’envoi de la 34e édition de la Saga a été donné ce lundi matin au parc Teafa de Tautira avec des enfants et adolescents visiblement ravis d’être là. Malgré la pluie, 126 jeunes résidents de Taiarapu-Est, Faa’a, Moorea et des Marquises étaient au rendez-vous dans un élan de mixité culturelle et sociale. Rassemblés sous l’un des chapiteaux, ils ont reçu les consignes de sécurité et de la vie en collectivité, avant de découvrir leur groupe et leur moniteur.



Une équipe de 40 à 50 personnes

Premier moment convivial : le petit-déjeuner. Direction le Fare Goûter pour récupérer tout le nécessaire avec Evaline Teotahi, en charge de l’économat. “Un grand merci aux donateurs pour les céréales et les goûters, et au magasin de Tautira pour les casse-croûtes du midi”, explique-t-elle. Résidente de Pueu originaire de Tautira, elle était impatiente d’accueillir les petits navigateurs : “Je suis contente de participer à cette première édition à Tautira qui bénéficie à des enfants de chez nous, mais aussi des autres communes de Tahiti et des îles, qui n’ont peut-être jamais vu notre joli coin de paradis.”



Les premiers conseils techniques ont suivi pour hisser les voiles et procéder à la mise à l’eau plutôt sportive, mais tant attendue. “Cette plage est grande et adaptée. C’est un peu plus compliqué pour la mise à l’eau et la baignade, mais on a prévu un dispositif de sécurité et de surveillance. La règle d’or à la Saga, c’est le port de gilet obligatoire”, rappelle Tina Lioux, directrice de l’école de voile d’Arue en charge de l’organisation de l’événement pour plus de 700 enfants chaque année. “Je voudrais remercier le Pays, l’État, la commune de Taiarapu-Est, les familles d’accueil et tous nos partenaires, mais aussi l’équipe de la Saga qui accompagne les enfants au quotidien. Ça représente 40 à 50 personnes : les moniteurs et aides-moniteurs, les animateurs, le personnel de direction, un médecin ou un infirmier, un surveillant de baignade, un beach capitain, etc. Et merci à l’école maternelle Huitama pour l’hébergement.”





​“C’est puissant !”

Cette édition inaugurale à Tautira, berceau du va’a et de l’équipe Maire Nui, a une saveur particulière. Un an après la dernière escale de la grande pirogue Hōkūle’a, le maire délégué n’est pas près d’oublier les premières voiles de la Saga qui voguent à l’horizon. “Face à la vallée et au pied de la montagne Tahuareva, c’est puissant ! À l’époque, au mois de juillet, quand il y a ce vent dominant qu’on appelle le mara’amu, il y avait une course de pirogues à voile et Tautira était appelé Fatutira, les dieux des mats”, raconte Arnold Toheira, venu s’assurer que tout était en place et procéder à d’éventuels ajustements. “Au nom du conseil municipal de Tautira, je voudrais remercier l’ancien conseil d’avoir accepté d’accueillir la Saga chez nous. On a pris la suite du dossier au niveau des sanitaires, de l’eau, de la sécurité, de l’aide à la recherche des familles d’accueil et aujourd’hui, ça fait plaisir de voir tous ces enfants profiter des vacances à Tautira !”



En dehors de la navigation, diverses animations seront proposées à terre avec la participation de plusieurs associations, entreprises et services, entre prévention et divertissement. À la fin de la semaine, samedi 11 juillet, un premier temps fort se profile avec le repas d’ouverture de la Saga, propice à des navigations collectives mémorables.









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 6 Juillet 2026 à 17:22 | Lu 252 fois



