​De quoi laisser une bonne impression

Tahiti, le 20 juin 2025 - Ils sont les forçats de la nuit. Les imprimeurs de Pacific Press commencent leur travail quand les journalistes posent la plume.





Cinq soirs par semaine, jour fériés compris, l’équipe de Pacific Press fait tourner les rotatives pour imprimer le Tahiti Infos que vous tenez dans vos mains. Une rotative qui ne tourne d’ailleurs pas exclusivement pour votre journal, mais qui imprime chaque jour prospectus, livrets d’information, affiches, tracts et même profession de foi des candidats aux différentes élections. Elle s’est même offert le luxe d’imprimer, avant sa fermeture, La Dépêche de Tahiti, alors que le quotidien de la Fautaua avait refusé, quelques années plus tôt, d’imprimer Tahiti Infos sur ses rotatives.



Dans le hangar de Papara, “ça sent l’imprimerie”, expliquent les employés sur place. Effectivement, ça sent le papier, l’encre. Ça sent le chaud de la rotative qui tourne à plein régime pour imprimer votre quotidien depuis 10 ans.



La machine, une Goss Community SSC, a été choisie pour ses performances techniques mais aussi pour son très faible impact environnemental.



Arrêt sur images d’une nuit au cœur de l’imprimerie.