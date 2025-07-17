

​De l’eau potable pour les élèves de Faaone

Tahiti, le 11 août 2025 – C’est une première à Faaone en attendant le déploiement du projet d’adduction en eau potable. La commune de Taiarapu-Est a investi dans une unité de potabilisation destinée à l’école Ahiti Te Ra, avec le soutien financier de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Voué à faciliter le quotidien au sein de l’établissement, ce nouvel outil pourrait aussi servir de support pédagogique.





À partir de cette rentrée, les 150 élèves de l’école primaire Ahiti Te Ra de Faaone vont bénéficier de l’eau potable aux robinets. Les agents du service technique de cette commune associée de Taiarapu-Est ont profité des vacances pour construire un local sécurisé entre la cantine et le bâtiment de la maternelle. À l’intérieur, bien à l’abri du soleil : une unité de potabilisation, associée à deux cuves de 7 500 litres chacune.



Le dispositif a été inauguré en présence du maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, le 17 juillet dernier. “C’est un projet qui remonte à plusieurs années. Il fallait prioriser l’école, en attendant le déploiement de l’adduction en eau potable à Faaone”, remarque le huitième adjoint, Pierrot Metua. “Les enfants, quand ils ont soif, ils vont au plus rapide. Aujourd’hui, la plupart des robinets de l’école sont alimentés en eau potable : ils ont été peints en bleu. Les trois ou quatre robinets réservés aux travaux d’entretien sont rouges. Ça va permettre aux élèves de savoir où ils peuvent boire”, précise l’élu, quant à la gestion de la ressource.



Pour financer cet outil à 4,8 millions de francs, la municipalité a reçu un large soutien de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. “L’Église contribue au financement de projets au niveau de la santé et de l’éducation, donc on est en plein dans la thématique et c’est bénéfique à tous les enfants de Faaone”, se réjouit Éric Graffe, missionnaire bénévole du service humanitaire, qui a notamment permis de doter d’autres établissements des environs en tables, chaises et matériel informatique.





​Un stockage de 15 000 litres

Concrètement, cette unité de potabilisation fonctionne grâce à un système de filtration et de chloration, associé à un suivi régulier. “La Polynésienne des eaux s’occupe de l’entretien et de la maintenance chaque semaine”, explique Heimananui Durand, électrotechnicien communal. “À notre niveau, on se charge de la gestion et de la surveillance. On a une unité de télégestion avec des renvois de données quotidiens, comme les taux de chlore et de turbidité, avec des normes à respecter. On a une capacité de stockage de 15 000 litres, ce qui est largement suffisant pour l’école. Ça permettra d’avoir de l’avance en cas d’intempéries.” Le coût annuel d’exploitation serait estimé à moins de 300 000 francs.



Cette avancée devrait faciliter le quotidien des élèves et des enseignants, ainsi que du personnel de restauration scolaire. Auparavant, la fourniture en eau potable dépendait exclusivement des fontaines et bombonnes d’eau. “C’est une bonne nouvelle pour nos élèves, qui ne vont plus risquer de boire de l’eau pas très propre. Ça va aussi soulager le budget et la logistique de l’école”, salue le directeur, Maui Maamaatuaiahutapu. L’unité de potabilisation pourrait également servir de support pédagogique pour aborder les questions relatives au traitement de l’eau et à la lutte contre le gaspillage, en lien avec le programme des cycles 2 et 3.



Prochaine étape majeure à franchir : la rénovation de l’école. “On est au stade de l’étude. Ça ne concerne pas tous les bâtiments, uniquement les plus anciens que j’ai moi-même connus en tant qu’élève... et j’ai 70 ans !”, conclut Pierrot Metua.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 11 Août 2025 à 15:42 | Lu 484 fois



