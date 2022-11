​De fortes pluies attendues sur la Société

Tahiti, le 4 novembre 2022 – Des rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h et de fortes pluies sont attendues vendredi soir sur les Iles-du-Vent et les Iles-Sous-Le-Vent qui ont été placées en vigilance orange. Cet épisode devrait durer jusqu'à samedi midi.



Les Iles-du-Vent et les Iles-Sous-Le-Vent ont été placées en vigilance orange vendredi. Tel que le rapporte Météo France sur sa page Facebook, "le temps perturbé va entretenir un temps pluvieux accompagné de grains. D'importants cumuls de précipitations sont possibles et les rafales de vents sous grains peuvent atteindre de 70 à 80 km/h."



Dans l'archipel des Tuamotu, qui a été placé en en vigilance jaune, de fortes pluies sont également attendues. Le beau temps ne devrait pas revenir avant le début de semaine.