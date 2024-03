​David Michigan, e-school ou e-scroc ?

Tahiti, le 29 février 2024 - Samedi 9 mars prochain, David Michigan, de la Michigan Academy, tiendra une journée de séminaire payant au Tahiti by Pearl Resorts à Arue. L’homme aux multiples talents semble surtout talentueux pour se faire de l’argent.





Moitié Aquaman d’opérette, moitié Sébastien Chabal, David Michigan sera en séminaire la semaine prochaine au Fenua. Le jeune Français, qui se targue d’avoir plus de 10 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, mais qui affiche pourtant un site officiel à peine plus digne qu’un brouillon sur Wordpress, viendra dispenser son savoir et son aura à 500 élus, samedi 9 mars, puis aux formateurs locaux déjà affiliés à la Michigan Academy, dimanche 10 et lundi 11 mars.



Parfaitement inconnu, il propose à qui veut bien bourses délier, des formations pour, pêle-mêle, connaître les vrais secrets d’Instagram (197 euros), avoir des abdos rapidement (497 euros), booster sa publicité Facebook et Instagram (997 euros) ou encore découvrir le secret de la magie et du mentalisme (497 euros). Des prix, bien entendu, publiés hors taxe, avec des pénalités astronomiques en cas d’incident de paiement qui sont prélevés automatiquement sur des plateformes Stripe ou PayPal.



Avec autant de compétences, on s’étonne que le couteau-suisse à barbe qui, hier encore, proposait de la crème magique sur Facebook pour gonfler ses abdos, ne propose pas de formation pour faire repousser les cheveux ou obtenir le retour de l’être aimé par la Poste.



Ce que David Michigan omet de préciser aussi, c’est que de nombreuses personnes doutent aujourd’hui de sa notoriété. Considéré par les experts des réseaux comme “une personnalité fantôme”, dont la majorité de ses abonnés est suspectée “d'être des bots achetés”, il pointe à la 8e place des personnalités françaises sur Instagram, derrière Zinedine Zidane certes, mais bien devant David Guetta ou Squeezie, le Youtubeur le plus suivi de France.

Comment ne plus être célibataire “Nous faisons de l’accompagnement sur le marketing digital, de l’accompagnement sur la santé, comment perdre du poids, gérer son stress, comprendre la sophrologie, l’autohypnose et de l’accompagnement sur les relations. Comment ne plus être célibataire, formation sur la séduction, sur les relations de couple, sur les relations parents/enfants”, explique-t-il dans l’une de ses très nombreuses vidéos YouTube.



Pour David Michigan, la solution du succès, de l’argent et de la beauté, en tout cas la sienne qu’il affiche de façon ostentatoire sur ses réseaux sociaux dans des clips qui n’ont rien à envier à ceux de Marc Dorcel, passe par le closing. Une stratégie de vente par internet, répercutée par des membres de la Michigan Academy.



“En tant que closer, vous allez permettre de résoudre leurs problèmes. Le closing, c’est aider les gens”, explique-t-il. “Vous vendez et vous touchez des commissions. (…) Vous pouvez travailler depuis chez vous, juste avec votre téléphone, et vous gagnez plus de 50% de commission. Vous êtes payés toutes les semaines. On cartonne dans le monde entier. (…) Qui ici ne connaît pas une personne qui a des problèmes financiers, de santé ou de relation ? Tout le monde ici peut trouver des personnes à aider.”



En gros, tout le monde connaît quelqu’un à pigeonner avec des formations douteuses, non diplômantes et qui vous vendent, mieux qu’un marabout nigérian, le succès absolu. Des formations décrites, en petits caractères sur son site, comme “en aucun cas des conseils professionnels médicaux, psychologiques, financiers, légaux ou autres”.



“Depuis que je travaille à la Michigan Academy, je suis à 151 386 euros de chiffre d’affaires. Ça fait 18 millions en francs Pacifique. La moitié pour moi, donc 9 millions et quelques”, témoigne Anna, closeuse polynésienne dans cette même vidéo de David Michigan.

Plus besoin du Grepfoc En Polynésie française, la référente de la Michigan Academy a accepté de répondre à nos questions, décrivant un David Michigan christique et solution à tous nos problèmes. “Je travaille avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie”, nous a-t-elle expliqué. “Je suis la seule Polynésienne à travailler à ses côtés au sein de la Michigan Academy.” “David est mannequin, acteur et il est formateur des formateurs. Il aide beaucoup de personnes depuis le Covid à vendre des formations transformationnelles et personnelles pour la santé, les finances et les réseaux sociaux.” Un expert en tout en quelque sorte.



Mais la référente, très agréable au téléphone, va plus loin, essayant même de nous convaincre. “La Michigan Academy, c’est comme le Grepfoc. On va se former pour un métier comme commercial digital, ou créer son e-commerce en ligne, ou faire des formations sur le yoga et la phytothérapie. On peut se former à la maison.” Sans même une validation d’acquis, on pourra alors fièrement mettre sur son CV qu’on est certifié par la Michigan Academy. Quelle chance.



Les closers sont là pour le rabattage et c’est David Michigan himself qui dispense son savoir sur internet, et en français. “Tu achètes les formations et c’est David qui les fait lui-même, depuis son téléphone”, explique la référente. “Il a même sorti une formation de l’amour le 14 février, le Liberty Loving. C’est une formation pour t’apprendre l’amour de soi-même, l’amour entre parents et enfants et comment améliorer son couple.” Elle poursuit : “On a aussi des formations sur l’investissement, le trading, la cryptomonnaie ou encore le Liberty closing qui t’apprend à bien vendre sur Internet.”



Avec tous ces avantages, qu’allons-nous bien pouvoir faire de l’école de commerce de la CCISM, du Grepfoc ou encore du CFPA ?



Ayant plaqué son travail pour vivre de ses ventes, la référente explique son train de vie. “Je suis payée pour vendre ces formations. Je suis payée chaque mercredi et c’est l’académie qui nous paie, sur notre compte en ligne.” Le tout pratiqué sous patente. “Je suis responsable de 1 500 Polynésiens et 40 Calédoniens”, s’enorgueillit celle qui, sur les réseaux sociaux, propose d’aider “toutes les mamans en Polynésie âgées de 25 ans et plus à gagner de l'argent en ligne et de s'en sortir financièrement pour le meilleur avenir de vos enfants”.



Sans préjuger de l’efficacité des formations dispensées, une chose est certaine, à en juger par les publications Instagram de David Michigan, entouré de naïades dénudées, aux poses lascives et suggestives, la Michigan Academy fonctionne parfaitement, au moins pour une personne.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 29 Février 2024 à 18:53 | Lu 1539 fois