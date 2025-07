Tahiti le 16 juillet 2025. Lors du conseil des ministres du mercredi 16 juillet, la Vice-présidente de la Polynésie française, Chantal Galenon, a annoncé la création d’un Observatoire des violences faites aux femmes, un organisme réclamé par le rapport de la Chambre territoriale des comptes en 2022.



Cet observatoire viendra en complément de ce qui a été déjà fait par le passé. "Les violences envers les femmes en Polynésie française" (2002), les rapports du conseil de prévention de la délinquance local (2016, 2020 et 2022), un document produit par le ministère de la Famille intitulé "violences intrafamiliales – agir en Polynésie française" (2021), le rapport "Violences conjugales en Polynésie, une histoire de dé-liaison" (2019), le rapport de l’INJEP "Les violences familiales en Polynésie française Entrer, vivre et sortir de la violence" (2020) , le rapport "Les violences envers les femmes en Polynésie française. Étude socio-anthropologique" de la HAL (2024) ou le rapport du CESE (2024). Beaucoup a déjà été écrit, peut a été fait.



Selon le communiqué du conseil des ministres, cet Observatoire aura pour mission de mieux comprendre les réalités des violences subies par les femmes en Polynésie, de centraliser les données disponibles et de proposer des solutions concrètes afin de renforcer l’action publique.



Sa mise en œuvre repose d’ores et déjà sur des collaborations structurantes, notamment avec l’institution judiciaire. Gwenola Joly-Coz, Première Présidente de la Cour d’appel de Papeete, reconnue pour son engagement en faveur d’une justice plus accessible et humaine, contribue activement à la conception de cet outil innovant. Cette coopération permettra d’élaborer des analyses partagées et de produire un livrable commun, tout en renforçant la coordination entre les acteurs judiciaires, sociaux et associatifs.



Ce projet sera également enrichi par les échanges du Congrès territorial des femmes, qui s’est tenu du 6 au 8 mars 2025, réunissant 90 femmes issues des cinq archipels. Leurs témoignages et propositions viendront nourrir les travaux de l’Observatoire.



Par ailleurs, lors de la 69ème session de la Commission de la condition de la femme à l’ONU, cette initiative a été saluée par l’Organisation internationale de la Francophonie, qui envisage de s’en inspirer pour un projet à l’échelle francophone.



Le lancement officiel de l’Observatoire est prévu pour le mardi 18 novembre 2025, sous le chapiteau de la Présidence. Cet événement marquera un tournant décisif dans la lutte contre les violences faites aux femmes.