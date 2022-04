​Covid-19 : L'épidémie s'éteint au fenua

Tahiti, le 13 avril 2022 – Les autorités sanitaires polynésiennes constatent une nette amélioration de la situation épidémiologique et sanitaire, le taux d'incidence passant sous la barre des 50/100 000 habitants dans l'ensemble des archipels.



Publié mercredi, le dernier bulletin hebdomadaire de suivi de l'épidémie de Covid-19 en Polynésie française fait état d'une "chute de l'incidence sur tout le territoire". Incidence passée sous le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. Aucun décès n'a été rapporté depuis la semaine dernière et les hospitalisations sont en diminution, sans cas en service de réanimation. Le graphique de l'évolution du taux d'incidence par archipel depuis le milieu de l'année 2021 jusqu'à aujourd'hui montre une extinction de l'épidémie, comme pour la vague Delta en fin d'année dernière. La cellule épi-surveillance de la plateforme Covid-19 du Pays indique que le bulletin épidémiologique paraîtra désormais une semaine sur deux sous un format plus "synthétique", en raison de la "nette amélioration" de la situation épidémiologique et sanitaire. La cellule qui note que seul le variant Omicron BA.2 circule actuellement au fenua, "comme pour 99% des cas dans le monde".



En revanche, les autorités sanitaires insistent sur le fait que "notre couverture vaccinale en schéma initial deux doses est satisfaisante mais encore incomplète car 15% de la population adulte n'a reçu aucune dose, et seulement 44% ont reçu leur rappel". Et en effet, même si la dernière vague massive a permis l'immunisation d'une partie de la population, les autorités sanitaires indiquent que cette vaccination complémentaire "reste nécessaire". Ceci en particulier pour les personnes les plus fragiles, les plus de 80 ans et les plus de 60 ans.