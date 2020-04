​Covid-19 : Des renforts militaires pour la Polynésie

Tahiti, le 13 avril 2020 - Dans le cadre de l’opération “Résilience” annoncée le 25 mars par le président de la République, l’état-major des armées a décidé de renforcer les forces militaires sur le territoire. Un avion de transport stratégique A400M va ainsi être positionné en Polynésie. Deux équipes de désinfection spécialisées, dont une déjà arrivée, vont également permettre d’effectuer des missions d’évacuation sanitaire.



Le haut-commissariat de la République en Polynésie française a annoncé le 11 avril par voie de communiqué que des renforts militaires allaient prochainement être déployés en Polynésie et ce, dans le cadre de l’opération “Résilience” annoncée le 25 mars dernier par le président de la République, Emmanuel Macron.



Un avion de transport stratégique, l’A400M, “à grosse capacité et grande endurance” et “capable de se poser sur des pistes assez courtes”, va ainsi être positionné en Polynésie. Il pourra “effectuer des missions d’évacuation sanitaires ou de transport de fret vers d’autres destinations du Pacifique” et devrait arriver à la fin du mois d’avril “pour une durée d’un mois”.