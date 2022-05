​Coupure électrique au sud de Tahiti

Tahiti, le 4 mai 2022 – Une coupure généralisée de courant est survenue mercredi soir aux alentours de 18h20 dans la zone sud de Tahiti, à la suite d'un incident électrique.



Une coupure électrique s'est produite mercredi soir entre Paea et la Presqu'île, au sud de Tahiti. Selon les premiers éléments communiqués par EDT, deux défauts consécutifs sont survenus sur le réseau gérés par la TEP à 17h45 et 18h15. La TEP confirme qu'un défaut électrique a priori localisé dans une vallée du sud de Tahiti, entre Papenoo Sud et Titaviri, a déclenché les relais de protection sur le réseau pour limiter la portée de l'incident. Dès 19 heures, le courant commençait à être rétabli à partir de Paea et Papara. L'ensemble des foyers a été rétabli à 19h35.