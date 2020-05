​Couple de matahiapo agressé à Punaauia : Un suspect écroué

Tahiti, le 25 mai 2020 - Un jeune homme de 23 ans a été interpellé jeudi et placé en garde à vue à la section de recherches de Papeete. Soupçonné d’être l’auteur d’une violente agression commise sur un couple de personnes âgées le 4 avril dernier à Punaauia, il a ensuite été mis en examen pour vol avec violence et placé en détention provisoire samedi.



Le 4 avril dernier, en pleine période de confinement, un individu s’était introduit chez un couple dans le quartier Taina à Punaauia. L’homme avait menacé les deux personnes âgées avant de les frapper et de s’emparer de bijoux et d’argent. Il avait ensuite pris la fuite. Les deux victimes avaient dû être hospitalisées.



Au terme de plusieurs semaines d’investigations, les enquêteurs de la section de recherches de Papeete ont interpellé un individu jeudi sur la base d’éléments matériels. Placé en garde à vue, le jeune homme, qui est déjà connu de la justice pour des faits similaires, a été présenté devant le juge d’instruction Thierry Fragnoli samedi et mis en examen samedi pour « vol avec violence ». Suite à sa présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD), il a été placé en détention provisoire.