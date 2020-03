​Coronavirus : l’UPF annule les congés universitaires

Tahiti, le 13 mars 2020 - Dans un communiqué transmis jeudi, le directeur de l’Upf, Patrick Capolsini, a annoncé que les congés universitaires, prévus du 23 mars au 5 avril, étaient annulés. Si l’université reste ouverte et les cours et examens maintenus, l’université indique que ces informations sont « susceptibles d’évoluer rapidement ».



Le président de l’Université de Polynésie française, Patrick Capolsini, a annoncé jeudi par voie de communiqué que l’établissement avait mis de nouvelles mesures en place de pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus. Après s’être concerté avec la cellule de crise de l’université, Patrick Capolsini indique donc que les congés universitaires, initialement prévus du 23 mars au 5 avril, sont annulés.



Si les « cours et les examens » sont maintenus de manière normale, « les contrôles continus sont intensifiés afin de parer à toute éventualité ». Les enseignants et les étudiants sont « invités à consulter régulièrement leur emploi du temps ».



Dans ce document, l’UPF annonce également l’annulation du Tamure marathon prévu le 21 mars, du concours d’éloquence qui devait avoir lieu le 26 mars, des « missions entrantes et événements scientifiques impliquant des intervenants extérieurs au territoire polynésien » et des « missions ou voyage d’étude d’enseignants et d’étudiants ». Enfin, l’université indique que ces informations sont « susceptibles d’évoluer rapidement ».