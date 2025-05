​Comprendre les anciennes lois

Tahiti, le 26 mai 2025 - Sous l’impulsion de son président, Antony Géros, l’assemblée de la Polynésie française organise, le mardi 3 juin, une exposition-conférence intitulée “Tetuna’e, te ari’i fa’ature – Tetuna’e et les lois tahitiennes”.





Conçue en collaboration avec Bruno Saura, anthropologue et professeur à l’Université de la Polynésie française (UPF), l’exposition-conférence intitulée “Tetuna’e, te ari’i fa’ature – Tetuna’e et les lois tahitiennes”, organisée le 3 juin à l’assemblée, propose de découvrir ou redécouvrir une figure centrale de la tradition tahitienne et d’explorer les premières formes codifiées d’organisation sociale propre à Tahiti.



À travers l’étude de préceptes et de lois coutumières attribués à Tetuna’e, l’un des chefs Teva les plus emblématiques, l’exposition met en lumière l’existence d’une véritable éthique politique et sociale à Tahiti, bien avant l’arrivée des premières formes d’administration occidentale. Ce patrimoine immatériel, constitué de valeurs, de règles et de principes transmis oralement ou consignés dans les premiers écrits, témoigne d’un cadre structurant profondément enraciné dans la mémoire collective polynésienne.



L’événement s’ouvrira dès 8 h 30 dans les jardins de la reine Pomare IV par une cérémonie d’ouverture culturelle, suivie d’une visite inaugurale de l’exposition, puis à 9 h 30, d’une conférence publique animée par deux intervenants : Bruno Saura fera une analyse historique et sociale du contexte dans lequel s’inscrivent Tetuna’e et ses préceptes. Philippe Neuffer, avocat indépendantiste, enseignant les ture mā’ohi à l’UPF, proposera une intervention en reo tahiti autour des lois mā’ohi et de leur portée juridique et éthique.



L’exposition, en accès libre dans le hall de l’assemblée, sera ouverte au public du 3 au 13 juin. La conférence du mardi 3 juin à 9 h 30 sera également ouverte à tous et retransmise en direct sur le site et les réseaux sociaux officiels de l’assemblée (Facebook et YouTube), pour en garantir l’accès au plus grand nombre.



À travers cette initiative, l’institution entend poursuivre sa mission de préservation, de valorisation et de transmission de la richesse du patrimoine culturel polynésien auprès de toutes les générations. À l’issue de l’événement, l’exposition ainsi que les replays de la cérémonie d’ouverture et de la conférence seront disponibles en ligne.