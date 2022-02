​Commerce : nouveau souffle à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 8 février 2022 - Un tout nouveau centre d’activités commerciales a ouvert ses portes dans le centre de Taiohae à Nuku Hiva. Sept entrepreneurs ont ainsi pu lancer leur commerce que la population était invitée à venir découvrir à l’occasion de l’inauguration officielle de cet espace communal en début de semaine.



À Nuku Hiva, les bâtiments de l’ancienne école publique Patoa, situés aux abords de la bibliothèque communale, ont été rénovés et aménagés par la commune afin de répondre à la demande grandissante des entrepreneurs locaux en quête d’espaces commerciaux.

Ainsi, sept nouveaux commerces ont ouvert leurs portes au public. Il s’agit, d’un studio de tatoueur, d’une laverie automatique, d’un café proposant des smoothies et autres jus de fruits frais, d’un magasin d’accastillage bateau, d’une salle de jeux et de vente de matériels électroniques, d’une boutique de vente et location de vélos électriques ou encore d’une salle de sport équipée de machines dernière génération.



La société Tahiti nui helicopters a également installé ses nouveaux bureaux d’accueil du public dans cette zone d’activité entièrement piétonne. D’ici le mois de juillet, un magasin de vente de produits en vrac et de fruits et légumes bio devrait s’ajouter à cette liste.

Toutefois, divers travaux restent à faire sur le site du centre d’activités économiques. La commune prévoit notamment de modifier l’entrée de l'espace commercial puis d’aménager et de végétaliser les extérieurs afin que la promenade y soit plus agréable.



Encourager et valoriser l’entrepreneuriat local



Par ailleurs, la commune de Nuku Hiva réfléchit actuellement à l’ouverture de nouveaux locaux commerciaux pour que d’autres entreprises marquisiennes puissent s’installer dans le village principal de la capitale administrative de l’archipel. Ceci dans le but d'encourager et valoriser l’entrepreneuriat local. Il est également question de réaliser près de l’hôpital de Nuku Hiva un complexe visant à regrouper tous les intervenants libéraux de santé (actuellement éparpillés dans diverses vallées) en un seul et même lieu : un médecin, des infirmiers, un kinésithérapeute, un orthophoniste puis l’unique pharmacie de l’île. Ce projet est actuellement en discussion avec un bureau d’études et plusieurs bailleurs de fonds.