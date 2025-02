​Comment allons-nous ?

Tahiti, le 27 février 2025 - Une grande enquête de santé débute au Fenua dès mardi prochain. Le but, mesurer les pathologies dont souffre la population et dresser une stratégie pour que la situation s’améliore. La précédente enquête menée en 2019 dressait un portrait des Polynésiens dans un état de santé préoccupant.





À partir de ce mardi 4 mars, le ministère de la Santé lance l’enquête Steps Fenua 2025 sur tout le territoire. Soutenue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et déjà réalisée en 2010 et 2019, cette enquête importante a pour objectif d’analyser les comportements de santé et les facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles (cancers, maladies cardiaques comme l’infarctus, le diabète, les maladies mentales…) dans la population adulte de Polynésie française. Les données recueillies permettront d’établir des indicateurs fiables pour des problématiques de santé publique telles que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, la sédentarité, l'alimentation, l'obésité, l'hypertension et certains marqueurs biologiques (comme les taux de sucre et de cholestérol dans le sang).



Prévue dans le Plan de prévention et promotion de santé 2024-2025 de la Direction de la santé, et alignée avec les objectifs prioritaires posés par le ministère de la Santé – la lutte contre l’obésité, les addictions et les cancers –, cette enquête s’inscrit dans un objectif de santé publique majeur pour le territoire.



4 000 personnes sélectionnées au hasard



Portée par le bureau d’études et d’évaluation des programmes de santé (BEEPS) de la Direction de la santé, en collaboration avec l’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF), l’enquête se déroulera de mars à juin 2025. Sur la base du recensement 2022 réalisé par l’Institut de la statistique (ISPF), 4 000 participants représentatifs de la population adulte de 18 à 69 ans de Polynésie française ont été sélectionnés par tirage au sort pour participer à cette enquête.



La population de tous les archipels sera représentée, avec des foyers dispersés dans les îles suivantes : Tahiti, Moorea, Bora Bora, Huahine, Raiatea, Taha’a, Fakarava, Hao, Makemo, Rangiroa, Mangareva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Ua Pou, Raivavae, Rimatara, Rurutu et Tubuai.



Une enquête en plusieurs phases



L’enquête Steps comprend trois étapes. La première sera basée sur un questionnaire d’environ 150 questions, la seconde sera la réalisation de mesures physiques (poids, taille, tension artérielle) de la personne, puis la troisième consistera en la prise de mesures biologiques (prélèvement sanguin et échantillon urinaire).



Dans un premier temps, les enquêteurs professionnels se rendront dans les foyers sélectionnés et éliront par tirage au sort un membre par foyer pour lui proposer le questionnaire et réaliser les mesures physiques (étapes 1 et 2).



Dans un second temps, un infirmier se rendra au domicile du participant pour réaliser une prise de sang à jeun (étape 3). Pour cette troisième étape, seulement 50 % de l’échantillon est concerné.



Cette étude aidera à identifier les comportements en santé de la population polynésienne, estimer les prévalences 2025 des facteurs de risque des maladies non transmissibles dans la population polynésienne, évaluer la situation sanitaire en Polynésie par comparaison avec les précédentes enquêtes de 2010 et 2019.

Contexte de sante publique

Les maladies non transmissibles (MNT) sont à l’origine de 41 millions de décès chaque année, soit 74% de l’ensemble des décès dans le monde (chiffres de l’OMS) et 75% en Océanie. Les maladies cardiovasculaires sont à l’origine de la plupart des décès dus aux MNT, soit 17,9 millions de personnes par an, suivies des cancers (9,3 millions), des maladies respiratoires chroniques (4,1 millions) et du diabète (2 millions, y compris les décès dus à une maladie rénale causée par le diabète). Ces quatre groupes de maladies représentent plus de 80 % de tous les décès prématurés dus aux MNT. La morbidité associée à ces pathologies a des conséquences lourdes au niveau sanitaire, économique et social.



Lors de la dernière enquête réalisée en 2019, la Polynésie affichait des chiffres peu encourageants. 75% de la population était en surpoids, dont 48% au stade d'obésité. 30% de la population souffrait d'hypertension artérielle, dont 46% sans prise en charge thérapeutique. 11% de la population avait des antécédents de diabète, 37% de la population consommait du tabac, 15% de l'alcool régulièrement et 47% ne pratiquait aucun sport. Au total, 42% de la population présentait un risque élevé de développer une maladie non-transmissible par la combinaison des facteurs de risque. Les maladies non transmissibles (MNT) sont à l'origine de 41 millions de décès chaque année, soit 74% de l'ensemble des décès dans le monde (chiffres de l'OMS) et 75% en Océanie. Les maladies cardiovasculaires sont à l'origine de la plupart des décès dus aux MNT, soit 17,9 millions de personnes par an, suivies des cancers (9,3 millions), des maladies respiratoires chroniques (4,1 millions) et du diabète (2 millions, y compris les décès dus à une maladie rénale causée par le diabète). Ces quatre groupes de maladies représentent plus de 80 % de tous les décès prématurés dus aux MNT. La morbidité associée à ces pathologies a des conséquences lourdes au niveau sanitaire, économique et social.

