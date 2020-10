​Comment Nuutania gère le Covid

Autre inquiétude au sein de la prison, certains agents ont été hospitalisés à la suite de leur dépistage positif. Des agents regrettent d'avoir appris cette nouvelle par des "bruits de couloirs" et auraient aimé l'apprendre par la direction. "Quatre agents étaient en réanimation, deux sont sortis et les deux autres, pas de nouvelles. On ne nous dit rien. On ne demande pas à tout savoir mais un minimum quand même. On travaille ensemble et bien sûr qu'on est inquiet pour eux. En plus lorsqu'on sait qu'il y a, en moyenne deux voire trois suspicions ou nouveaux cas par jour cela ne nous rassure pas du tout (…).On est même arrivé à un point où beaucoup d'agents se mettent en arrêt par sécurité pour leurs familles".



Le directeur, Christian Jean, affirme que ces informations relèvent du "respect de la vie privée des agents qui n'ont pas forcément eu le Covid, donc après cela ne regarde pas tout le monde." Il ajoute également qu'il suit avec attention la situation de ses personnels. "Mais il n'y a pas lieu d'être alarmiste. Et en plus cela relève du secret médical et du BVS qui est notre interlocuteur privilégié et qui est en contact tous les jours avec la direction de l'établissement pour donner l'évolution de la situation. Pour l'instant on arrive à contenir le phénomène". Christian Jean assure que le partenariat Pays/État/BVS "fonctionne très bien" : "On est tous conscient qu'on a des contraintes qui sont peut-être des fois opposées mais je peux dire que cela fonctionne très bien, que cela soit avec le HC, le BVS, on est en contact quasi permanent."