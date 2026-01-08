

​Circulation alternée de nuit au PK 18 à Papeno’o

Tahiti, le 3 février 2026 - La dernière phase des travaux de changement de la couche de roulement du pont de la Papeno’o Hiti (Vaituoru), au PK 18.100, est en cours depuis ce lundi soir. Les travaux doivent être conduits de nuit, entre 19 heures et 4 heures du matin jusqu’à ce vendredi.



Afin d’assurer la sécurité des usagers, la circulation au niveau du pont sur lequel se déroule ce chantier routier se fera par alternance pendant la durée des travaux.



Toutes les précautions sont prises pour que la circulation soit rétablie dans les temps. Mais en cas de conditions météorologiques défavorables, ces travaux sont susceptibles d’être reportés.



Une signalisation de chantier est mise en place et une attention toute particulière est requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans cette zone.

Rédigé par La rédaction le Mardi 3 Février 2026 à 12:56 | Lu 100 fois



