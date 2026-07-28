

​Cinq variétés de cannabis, sans effet stupéfiant, homologuées pour la culture en Polynésie française

Tahiti le 5 août 2026. Le ministre de l'Agriculture, des Ressources marines, de l'Environnement a présenté un arrêté portant homologation du catalogue des variétés de cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes autorisées à la culture en Polynésie française.





Ce texte s'inscrit dans le cadre fixé par la loi du pays n° 2024-19 du 23 août 2024, qui réglemente certaines activités relatives au cannabis dépourvu de propriétés stupéfiantes et les médicaments contenant du cannabis ou des cannabinoïdes. Il s'applique dans le cadre du programme pilote actuellement engagé par la Direction de l'agriculture (DAG).



Seules les variétés inscrites à ce catalogue officiel peuvent être importées et cultivées sur le territoire. Cette exigence vise à garantir la sécurité sanitaire des cultures, à s'assurer du respect du seuil réglementaire de concentration en tétrahydrocannabinol (THC), fixé à moins de 0,3 %, soit un taux trop faible pour produire des effets stupéfiants et à structurer le développement encadré d'une nouvelle filière économique locale, dans le cadre d'un programme pilote conduit par la Direction de l'agriculture (DAG).



Cinq variétés ont été soumises à un dossier technique détaillé (origine, caractéristiques agronomiques, profil cannabinoïde, qualité semencière) et ont reçu un avis favorable de la Commission sur le cannabis, instance paritaire réunissant les services du Pays et les représentants des professionnels du secteur, lors de sa séance du 25 février 2026.



Les variétés sélectionnées sont le ACDC (USA), Mountain Mango (USA), Painted Lady (USA), Midwest (Europe) et Enectarol (Europe)



Toutes ces variétés respectent le seuil réglementaire de THC, attesté par des certificats d'analyse délivrés par des laboratoires accrédités et présentent des caractéristiques compatibles avec le climat polynésien (chaleur, forte humidité, pression fongique).



Ce catalogue constitue la référence réglementaire pour la culture de ces variétés en Polynésie française et pourra être actualisé périodiquement, selon la procédure d'inscription, de modification ou de radiation prévue par la réglementation en vigueur.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 5 Août 2026 à 17:15 | Lu 461 fois



