

​Charline Saint-Saëns “pour le nūna’a” à Taiarapu-Ouest

Tahiti, le 6 mars 2026 – L’actuelle maire déléguée de Toahotu mène pour la première fois sa propre liste aux élections municipales de Taiarapu-Ouest. Avec Te Anuanua no te Fenua, Charline Tauraatua Saint-Saëns se désolidarise de la majorité sortante et annonce la couleur, “prête à aller frapper à toutes les portes pour faire avancer les dossiers”.





“Enfant de Toahotu”, Charline Tauraatua Saint-Saëns, 53 ans, est mariée, mère de trois enfants et grand-mère d’une petite fille. Passée par la restauration, la santé et l’agriculture, elle a plus récemment été couturière à son compte. Elle est entrée en politique lors des élections municipales de 2014 à Taiarapu-Ouest, durant lesquelles elle a fait campagne sur la liste victorieuse de Wilfred Tavaearii. Conseillère municipale, elle a ensuite rejoint en 2020 Tetuanui Hamblin, élu maire, auquel elle a succédé à la fonction de maire déléguée de Toahotu.



En 2026, Charline Saint-Saëns mène désormais sa propre liste. “Pour moi, les objectifs du groupe n’ont pas été atteints. Il y a un manque de cohésion. On ne travaille pas pour soi-même : il faut s’engager pour le nūna’a. Je suis prête à aller frapper à toutes les portes pour faire avancer les dossiers. Mon parti politique, c’est la population”, déclare-t-elle.



“Honnêteté, transparence et détermination” sont les valeurs portées par Te Anuanua no te Fenua, un nom qui fait référence à l’arc-en-ciel et à la terre. Sans étiquette politique, l’équipe est menée à Toahotu par Charline Saint-Saëns, à Vairao par Thierry Tamata, actuel conseiller municipal et technicien à l’Ifremer, et à Teahupo’o par Peterano Teriiteporouarai, chauffeur de bus. Des jeunes complètent la liste, ainsi que quelques anciens “pour la sagesse et l’expérience”, dont Eddie Tetuanui, ex-maire délégué de Toahotu.



​Concertation et maison pour tous

“La première chose qu’on doit faire, c’est le bilan financier”, considère la candidate, qui dresse tout de même un aperçu des priorités de son groupe. “Nous voulons plus de proximité avec la population pour plus de concertation et de suivi avec la création d’un comité de travail commune-citoyens. On propose dans notre profession de foi de se réunir tous les trois mois. On veut aussi mettre en place une maison pour tous pour accompagner les administrés, organiser des actions de prévention et recevoir des associations et des services du Pays dans des domaines variés”, précise-t-elle.



Dans le détail des sections de commune : “Teahupo’o a besoin d’une extension de son cimetière. Les jeunes demandent un terrain de beach soccer : au PK 0, on peut faire beaucoup de choses, mais la difficulté, c’est que ce n’est pas un terrain communal. À Vairao, il faut rénover la salle omnisports et développer le projet de rāhui, comme à Toahotu, en concertation avec les pêcheurs, car le but, c’est de préserver la ressource pour eux.”



À Toahotu, bien que “colossal”, Charline Saint-Saëns est favorable au projet de reconstruction de l’école et de la route au plateau des ananas, où une première réunion publique s’est tenue mardi soir, l’enjeu étant de décrocher les financements nécessaires. “Et il faut enfin faire cette fameuse route du quartier Hauone en passant par le terrain de la commune : on en a parlé plusieurs fois en conseil municipal, mais on n’a jamais rien décidé alors qu’il y a des familles, des personnes âgées et des enfants qui montent et descendent à pied dans des conditions dangereuses”, ajoute-t-elle. La candidate souhaite dynamiser et diversifier les pratiques sportives dans la nouvelle salle omnisports de Toahotu, mais aussi mener à terme le projet de longue date d’aménagement touristique et culturel de la plage de Mitirapa.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 6 Mars 2026 à 06:08 | Lu 454 fois



