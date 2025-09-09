

​Chantal Galenon participe au Grand rassemblement des femmes

Tahiti, le 15 septembre 2025 – La vice-présidente de la Polynésie française et ministre des Solidarités, Chantal Galenon, a pris part au Grand Rassemblement des Femmes organisé du 12 au 14 septembre 2025 à Nuku Hiva par l’association Te Vehine Te Tumu, présidée par Tahia Tekohuotetua.



Placée sous le thème « Femmes d’hier, d’aujourd’hui et de demain », ce rendez-vous donné aux femmes des Marquises a permis de "renforcer la solidarité" et de "porter une voix commune sur les grands enjeux sociaux, culturels et familiaux de l’archipel" indique le Pays dans un communiqué diffusé lundi.



Pour l’occasion, la Vice-présidente a coanimé avec la juge des Marquises, Cécile Brunet-Ludet, un atelier d’échanges avec les participantes. Les discussions ont porté sur des "thématiques essentielles" : les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les addictions, la protection des droits des femmes, ainsi que la nécessité de renforcer l’accompagnement des personnes vulnérables, de développer la proximité des services et de promouvoir une société plus solidaire et inclusive.



Le rassemblement a gravité autour de nombreux ateliers : bien-être, haika enana, contes et légendes des Marquises, tatouage féminin, couture, crochet, artisanat, mais aussi activités culturelles, sportives et conviviales, destinées à renforcer les liens entre les participantes et à mettre en lumière leurs savoir-faire. Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et la « Maison de l’Enfance » ont également contribué par l’animation d’ateliers spécialisés.

