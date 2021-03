​Championnat de Va'a à Nuku Hiva : Jean Maurirere gagne la 1ère étape

Nuku Hiva, le 2 mars 2021 – Dimanche, une vingtaine de rameurs de Taiohae étaient présents au départ de la première étape du championnat 2021 de V1 organisée par le district de va’a de Nuku Hiva, remportée par Jean Maurirere.



Après la période d'interruption, la reprise des compétitions a été bien accueillie par les rameurs de Nuku Hiva. Au départ de la baie de Taiohae, ils devaient parcourir les 14 kilomètres qui mènent de Pahaatea, au petit quai des pêcheurs puis à Mata Ua et Hatukau avant de revenir en faisant le tour de la baie de Taiohae et de rejoindre la ligne d’arrivée du centre nautique. L’AS Heimataiki puis l’AS Nuku a hoe, les deux plus importants clubs de pirogue du district de Nuku Hiva étaient omniprésents lors de cette première étape, puisque les 22 rameurs leur appartenaient.



En l’espace d’une heure et vingt six minutes, c’est Jean Maurirere qui a remporté le challenge devançant de quelques secondes Charles Deane et Vincent Santos. "C’était une très belle course, a indiqué Jean Maurirere, avec une mer formée au large, un vent soutenu et un temps relativement couvert fort heureusement. A la redescente nous avons eu de très jolis surfs. Malheureusement, arrivés à Mata Ua, certains de mes copains, dont le favori Raphaël (ndlr : relégué à 8 minutes), se sont trompés de parcours ce qui leur à fait perdre du temps et m’a permis de prendre la tête de la course. Mais ce n’est que la première étape.”

Par ailleurs, la houle aura eu raison de deux va'a qui sont revenus cassés. En tout, quatre rameurs ont abandonné. Pour l’heure, les piroguiers marquisiens sont retournés à leur entraînement quotidien en vue d’améliorer leurs performances. Le championnat de va’a de Nuku Hiva qui s’étalera en six courses et deux phases ; aller et retour, jusqu’au mois de novembre.