

​Cédric Mercadal veut rassurer sur le CHPF

Tahiti le 26 août 2025. A l’occasion d’une question posée à l’assemblée de la Polynésie française dans le cadre de l’étude du collectif budgétaire, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, a tenu à se faire rassurant sur l’actualité au CHPF.





"On est repassé en niveau 1 par rapport à la semaine dernière", a-t-il expliqué aux élus. "Quand je disais que le CHPF allait mieux, je parlais de finances."



Il a conclu sa courte intervention en revenant sur les difficultés actuelles de recrutement dans le secteur médical au Fenua. "On a créé 97 postes, et ce n’est pas fini. Mais la santé n’est pas au mieux. Il va falloir être plus compétitif face aux autres collectivités pour conserver et faire venir les médecins. Ce n’est pas un manque de postes, c’est un manque de candidats."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 26 Août 2025 à 11:09




