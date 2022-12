​Cash power et solaire pour Tubuai

Tahiti, le 15 décembre 2022 – La commune de Tubuai a signé mardi dernier un avenant à son contrat de concession avec EDT, à la fois pour bénéficier des cartes de prépaiement "Cash power" et pour développer un projet photovoltaïque pour passer de 3 à 30% d'énergies renouvelables.



Mardi dernier, la commune de Tubuai et son concessionnaire EDT ont signé un avenant au contrat de concession du service de l’électricité, annonce le concessionnaire dans un communiqué diffusé jeudi. L'avenant prévoit le déploiement du dispositif de prépaiement "Cash Power" ainsi qu'un programme d’investissement de production photovoltaïque et de stockage d’énergie. Ce dernier projet va accélérer le développement de la filière énergies renouvelables (EnR) et permettre ainsi à Tubuai de passer de 3% à 30% d'EnR dès 2024. "Le système garantira l’équilibre du réseau en cas de fluctuation importante de la production photovoltaïque et, une fois en place, permettra de réaliser une économie de plus de 215 000 litres de gazole par an", annonce EDT.



