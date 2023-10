​Carton plein au forum du secteur primaire

Tahiti, le 19 octobre 2023 – Pour sa toute première édition, le forum des métiers du primaire et de l'artisanat traditionnel a réussi son pari. Avant même que les animations ne commencent, jeudi à 9h30, le hall de l'assemblée était déjà noir de monde.



Pari réussi pour ce premier rendez-vous entre les professionnels du secteur primaire et de l'artisanat, et les visiteurs venus nombreux ce jeudi matin à Tarahoi. C'est le président de l'assemblée, Antony Géros, qui a ouvert ce forum par un discours, suivi de celui du ministre en charge de ce secteur, Taivini Teai. “Nous attendons aujourd'hui plus de 300 élèves”, s'est-il réjoui, soulignant encore une fois l'importance de “mettre en avant et de reconnaître la place du secteur primaire et des métiers propres à notre identité culturelle, à nos savoirs et nos savoir-faire qui nous ont été légués par nos tupuna”.



Ravaray est une jeune femme originaire de Moorea qui a longtemps vécu à Hawaii et qui s'inspire des deux cultures dans sa façon de confectionner les tīfaifai. “À Hawaii, ils débutent leurs tīfaifai de la façon tahitienne et ensuite, ils ajoutent la ouate donc ça donne un résultat où le dessin est texturisé”, nous explique Ravaray qui a ainsi fait de ce passe-temps un métier dont elle vit très bien.



Un peu plus loin, nous croisons Marleen Atger, professeure de lettres de la 5e à la 3e. Elle est venue avec ses élèves de 3e pour leur “faire découvrir ces métiers du secteur primaire qui est un secteur assez méconnu, et surtout l'artisanat et l'agriculture puisqu'hier, nous étions au forum des métiers de la mer”. Timides face au micro, ces futurs jeunes adultes sont néanmoins curieux et intéressés par les 40 stands qui leur sont proposés. D'autant qu'en 3e, ils sont au carrefour de leur orientation future et même si certains d'entre eux ont “déjà une idée” de ce qu'ils veulent faire plus tard, d'autres pourraient se découvrir une vocation.



Pour la cheffe du service de l'artisanat traditionnel, Vaiana Giraud, qui pilote cet événement, cette première édition permettra de tirer ensuite un bilan pour éventuellement réitérer l'expérience : “Si c'est un forum qui a de l'avenir et qui mobilise beaucoup les scolaires, le public et les professionnels, on réfléchira bien sûr à renouveler l'expérience”, nous a-t-elle confié. D'abord, “on va voir le nombre de visites qu'il y aura, et quels retours les professionnels auront eus. On a aussi les services du Pays qui sont là parce qu'on propose beaucoup de dispositifs d'aide, donc on fera aussi le bilan avec eux. On a aussi mobilisé des structures qui aident au financement et on verra aussi avec eux si ça a été fructueux.”