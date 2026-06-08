

​Canicule, feux de forêts : le gouvernement se prépare à une troisième vague de chaleur

Paris, le 1er juillet 2026 - Alors qu'un nouvel épisode caniculaire se profile et qu'un important incendie a touché l'Aude, Sébastien Lecornu se rend jeudi à Marseille pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise, promettant de s'attaquer “en même temps” à l'atténuation du changement climatique et son adaptation.



Une partie des oppositions a critiqué le gouvernement pour son “impréparation” lors de la canicule historique qui a frappé le pays la deuxième quinzaine de juin, après un premier épisode de fortes chaleurs en mai.



Les quatre derniers départements en vigilance orange canicule – Var, Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse – seront rétrogradés en jaune jeudi à partir de 6h00. Mais Météo-France a prévu “sans doute un nouvel épisode de fortes chaleurs à partir de ce week-end”. Et ce mercredi, six départements du sud de la France, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône et Vaucluse, ont été placés en “danger très élevé” d'incendies.



Un incendie, parti de l'Hérault avant de se propager à l'Aude, a mobilisé plusieurs centaines de pompiers. La situation est “stabilisée” en début de soirée, selon la préfecture de l'Aude. Lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a appelé le gouvernement à profiter de “la phase de répit” depuis la fin du dernier épisode de canicule pour “anticiper sur des sujets majeurs comme les feux de forêt, l'usage de l'eau, les conséquences pour le milieu agricole”, selon la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon.



Eau potable



De son côté, le ministère de l'Agriculture a annoncé la mise à disposition de prêts de trésorerie pour que les éleveurs adaptent leurs bâtiments aux fortes chaleurs, tandis que la filière volaille a évalué ses pertes entre 2,5 et 3 millions d'animaux.



Sébastien Lecornu doit présider vendredi une réunion de ministres sur “les conséquences de la canicule en agriculture”.



Le volet “eau” du projet de loi d'urgence agricole a généré des débats animés au Sénat, qui a voté des assouplissements supplémentaires dans la gestion de cette ressource au profit des agriculteurs.



À ce stade, la canicule n'a pas provoqué “de risque d'approvisionnement en eau potable”, selon le gouvernement.



Sur le plan sanitaire, la vigilance demeure par crainte d'une forte surmortalité. Le directeur général de l'AP-HP Nicolas Revel estime que le bilan de 2003 (15.000 décès) ne sera pas atteint, car “on a progressé sur plein de choses”, mais qu'il sera “probablement supérieur à 2025”, à savoir 5.700 morts liées à la chaleur.



La Fédération des hôpitaux publics français (FHF) a, pour sa part, prévenu que “s'il n'y a pas de plan massif d'investissement, nous serons dans l'incapacité de pouvoir adapter nos structures au changement climatique”.



Du côté des transports, le P-dg de la SNCF, Jean Castex, a assuré que l’entreprise se “préparait à faire face” à l'afflux de voyageurs dès vendredi pour les grandes vacances, sans pouvoir “garantir que tout va marcher très bien à 100 %” si une partie du pays est de nouveau en situation de canicule.



“Accélération”



Les Écologistes ont menacé de déposer une motion de censure pour dénoncer l'“ impréparation” du gouvernement “à la fois de la canicule qu'on a connue, mais surtout de la canicule qui arrive”. Elle sera signée avec des Insoumis, selon une source au groupe LFI, les Écologistes ne disposant pas des 58 députés nécessaires pour la déposer, mais pas par le RN. Une telle motion “n'arrêtera pas le changement climatique”, a réagi Maud Bregeon. “Il y a un gouvernement qui gère les crises et il y a, face à ce gouvernement, des forces politiques qui entretiennent cette crise”.



En multipliant les cellules interministérielles de crise, ou en activant le plus haut niveau de mobilisation sanitaire, le gouvernement veille à ne pas répéter les erreurs de 2003. Le Premier ministre a assuré que “l'ensemble de la chaîne” et des dispositifs mis en place face à la canicule avaient “tenu”. Pour lui, “il n'y a pas d'inaction”, mais “un besoin évident d'accélération” face au changement climatique.

“Le débat entre atténuation [du changement climatique, NDLR] et adaptation est derrière nous et désormais, nous devons faire les deux en même temps”, a affirmé le Premier ministre devant le Sénat. Il s'est dit “favorable” à la tenue d'un éventuel débat au Parlement sur ces sujets, comme demandé par les sénateurs socialistes.

Rédigé par AFP le Mercredi 1 Juillet 2026 à 13:46 | Lu 175 fois



