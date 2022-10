​Ça plane pour Air Tahiti

Tahiti, le 6 octobre 2022 – Après une semaine agitée marquée par le salon du tourisme, la grève des pompiers de l'aviation civile et l'octroi du marché de Ua Pou et Ua Huka, la compagnie Air Tahiti a organisé une conférence de presse jeudi pour annoncer les chiffres records de la reprise de son activité, des baisses de tarifs, un nouvel appareil et de nouveaux sièges en 2023.



Reprise record en 2022, nouvel appareil en 2023, baisse des prix, changement de sièges… La compagnie domestique Air Tahiti a organisé une grande conférence de presse jeudi matin dans les locaux de son siège à Faa'a. L'occasion, tout d'abord, d'un point sur la reprise assez exceptionnelle de l'activité de la compagnie durant cette année 2022. “On a été un peu comme tout le monde très surpris par cette reprise du trafic”, explique la directrice marketing et commerciale d'Air Tahiti, Vairani Tetaria. Une reprise à la fois liée à la forte demande des touristes et des résidents.



Une reprise record



Le début de l'année ne présageait pourtant rien de bon pour la compagnie. À cause du Covid, les premiers mois tournaient entre -20% et -30% de passagers “visiteurs” par rapport à l'année référence de 2019. Mais dès le mois d'avril, Air Tahiti explique avoir connu une forte reprise du trafic des visiteurs, puis également des résidents. À fin septembre, le trafic résident représentait -2% du trafic des visiteurs et -1% du trafic des résidents de 2019, mais uniquement en raison d'un premier trimestre très bas. Air Tahiti prévoit en revanche de terminer l'année sur un équivalent de 2019, avec une demande encore très soutenue même en sortie de saison haute. Soit une estimation à près de 900 000 passagers.



Dans le détail, ce sont principalement les destinations aux Tuamotu-Nord et aux Marquises qui connaissent un engouement particulier cette année. Pour les Marquises, avec +20% de visiteurs par rapport à 2019, Air Tahiti estime qu'il a pu y avoir un “effet Macron” après l'énorme visibilité qu'a apporté la visite du chef de l'État en Terre des hommes mi-2021. Aux mois de juillet et août, la compagnie a affrété jusqu'à deux fréquences de vols par jour. “Du jamais vu”, explique Vairani Tetaria. Autre record : celui du coefficient de remplissage “au plus fort depuis au moins 20 ans”, poursuit la directrice marketing.



Enfin, la compagnie anticipe également une belle année 2023 en termes d'activité. L'arrivée de Delta Airlines, les deux fréquences hebdomadaires supplémentaires d'Air France, l'ouverture de la ligne de Seattle et la réouverture du Japon sont autant de gages d'optimisme pour la compagnie.



Hausse de franchise bagage, baisses de tarifs



Air Tahiti fêtera l'année prochaine ses 65 ans d'activité. Un “anniversaire” qui sera l'occasion de cadeaux aux passagers, avec des nouveautés annoncées sur la gamme tarifaire. C'était attendu, la compagnie va profiter de la mise en place de la péréquation des tarifs de l'aérien sur les destinations dites de “désenclavement” pour renforcer sa compétitivité sur les lignes en libre concurrence. Soit principalement : Moorea, les îles Sous-le-vent, Fakarava, Rangiroa, Tikehau, Tubuai, Rurutu, Nuku Hiva et Hiva Oa.



Sur ces 12 destinations, Air Tahiti annonce tout d'abord que la franchise bagage en soute passera de 10 à 15 kg le 22 novembre 2022. Cette franchise restera en revanche bien à 10 kg sur les destinations désenclavées. Mais la grosse évolution concerne une baisse annoncée des prix des billets d'avions sur l'offre “plein tarif” d'Air Tahiti, après les baisses déjà été appliquées ces derniers mois sur les tarifs réduits ou les offres spéciales. La compagnie propose plusieurs exemples : passage de 29 826 à 24 926 Fcfp sur un aller-retour Tahiti-Raiatea, de 38 208 Fcfp à 31 808 Fcfp pour un AR Tahiti-Tikehau, ou encore de 63 608 Fcfp à 52 108 Fcfp sur un AR Tahiti-Nuku Hiva. Des baisses qui seront appliquées aux vols à partir du 22 novembre pour des réservations à compter du 8 novembre.



Sur les questions tarifaires, la compagnie explique qu'elle n'a pas répercuté l'augmentation du prix du carburant, la TVA sociale ou encore la hausse du dollar sur le prix des billets d'avion. Cela parce que ces nouvelles charges ont pu être absorbées par la hausse du trafic.



Un avion et des sièges



Sur la flotte d'Air Tahiti maintenant, la compagnie domestique avait affrété cette année en leasing un dixième avion pour absorber la forte reprise de la demande de vols. Cet ATR en leasing sera conservé jusqu'au mois de septembre 2023. Mais surtout, la compagnie aérienne investit dans un nouvel ATR qui s'ajoutera à la flotte l'année prochaine. Un appareil “flambant neuf” et “doté des dernières technologies en matière aéronautique”, a insisté le directeur général de la compagnie. Nouvelle climatisation, système de filtrage de particules de l'air de la cabine, mais aussi et surtout, un avion dont les moteurs de dernière génération ont une plus longue durée de vie avec une consommation de carburant réduite.



Autre nouveauté promise pour le second trimestre 2023, celle de nouveaux sièges ExpliSeat TiSeat E2 qui remplaceront les TiSeat E1 équipés en 2016 sur toute la flotte d'Air Tahiti. Au rang des innovations de ces nouveaux sièges, la compagnie annonce une assise renforcée avec deux niveaux de mousse, un dossier inclinable équipé d'un coussin ou encore un support pour smartphone ou tablette. Des sièges individuels qui seront installés entre mars et octobre sur les appareils d'Air Tahiti.



Quelle concurrence ?



Des annonces d'Air Tahiti qui se font toutes dans un contexte d'attente de l'arrivée de la concurrence dans le secteur de l'aérien domestique. La compagnie Air Moana dispose déjà d'un emplacement dans la zone publique de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Annoncée en début d'année pour juin 2022, Air Moana ne cesse de repousser son arrivée sur le marché. Tahiti Air Charter, de son côté, a récemment réduit la voilure en perdant le marché des Marquises… au profit d'Air Tahiti sous contrat de leasing avec Zimex Aviation. Interrogé sur ce contexte, Manate Vivish n'a pas voulu s'étendre, balayant le sujet d'un : “Je ne sais pas. Il y a un concurrent qui arrive ?”





Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Jeudi 6 Octobre 2022 à 21:58 | Lu 305 fois