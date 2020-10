​Bruno Oger chef consultant du Lotus

Tahiti, le 25 octobre 2020 – Le chef étoilé Bruno Oger devient le chef consultant du restaurant gastronomique du Lotus à l'Intercontinental Tahiti.



Le chef Bruno Oger, le chef doublement étoilé de la Villa Archange au Cannet a scellé un partenariat avec l’InterContinental Tahiti Resort & Spa. Cette nouvelle collaboration est l’aboutissement d’une longue histoire qui a débuté il y a 20 ans lors d’un premier séjour pendant lequel il était tombé amoureux de la Polynésie. En tant que Chef consultant, il devient ainsi l’âme du restaurant gastronomique "Le Lotus". Dans un premier temps, le Chef a tout d’abord travaillé la création et la mise en place de trois plats signature. A partir de 2021, Bruno Oger repensera la carte dans son intégralité. Il est en adéquation parfaite avec la philosophie de la chaîne InterContinental de Polynésie, à savoir travailler au maximum en circuits- courts, favoriser les produits locaux et bio, travailler avec les artisans et producteurs polynésiens. On retrouve dans sa cuisine sa Bretagne natale et la Méditerranée où il est installé depuis de nombreuses années. Des recettes axées sur les produits de la mer, les végétaux et aromates qu’il va décliner à Tahiti en s’adaptant et utilisant les produits locaux.