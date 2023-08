​Brotherson, un show macroniste pour les 100 jours

Tahiti, le 3 août 2023 - Le président Moetai Brotherson a posté jeudi sur Facebook une vidéo dans laquelle il annonce deux interventions télévisées et retransmises sur les réseaux sociaux à l’occasion des 100 jours du gouvernement.



Changement de président, changement de style. Résolument tourné vers les réseaux sociaux et leur communication digitale, le président Moetai Brotherson a annoncé jeudi sur Facebook, seul à son bureau, et avec le seul drapeau polynésien à ses côtés, que deux interventions télévisées et diffusées sur les réseaux sociaux sont programmées à l'occasion des 100 jours du gouvernement.



La première sera sous forme d'allocution lors de laquelle il prendra seul la parole, en français et en reo tahiti. “100 jours, c'est traditionnellement l'heure pour un gouvernement pour un premier bilan”, explique-t-il dans sa vidéo au cours de laquelle il détaille qu'il prendra la parole pendant “90 minutes depuis le bureau de la présidence”. “90 minutes pour expliquer les principales mesures prises par les différents ministères et par la présidence pendant ces 100 jours”, prolonge-t-il.



Ces 100 jours sont un cap symbolique, que Jérôme Fourquet, directeur adjoint de l’institut de sondage Ifop, analysait ainsi dans Ouest France en 2017. “Il faut montrer qu’on est capable d’agir vite. Une majorité nouvellement élue dispose d’un crédit politique qu’il s’agit d’exploiter pour imprimer sa marque, faire la rupture promise et impulser des chantiers relativement lourds. C’est le fameux choc des 100 jours. On sait bien qu’on ne va pas pouvoir tout faire dans ce laps de temps, mais c’est un moment important pour donner le La, pousser certains dossiers ou certains sujets structurants pour la suite.”



Gageons donc que ces 90 minutes seront utilisées aussi pour faire les premières annonces de son gouvernement sinon, le temps risque d'être long à parler uniquement du retrait de la taxe CPS, de ses déplacements en métropole ou en Papouasie Nouvelle-Guinée. Une démarche qui n'est pas sans rappeler la “lettre aux Français” de 2019, envoyée par le président Macron.



Le lendemain, 24 août, dans un style là encore macroniste, Moetai Brotherson se confrontera à 80 Polynésiens dans un temps long d'échange. Une démarche qui n'est pas sans rappeler le lancement du "Grand Débat", par le président de la République en janvier 2019. Aussi, pour pouvoir faire partie de cet échantillon, le président incitait jeudi à envoyer un mail avec trois questions à [email protected] avant le 16 août.

