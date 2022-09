​Bouissou évoque la gestion polynésienne des "risques naturels" en Australie

Tahiti, le 19 septembre 2022 – Actuellement à Brisbane en Australie, le vice-président Jean-Christophe Bouissou partage l’expérience polynésienne lors de la conférence Asie Pacifique sur la réduction des risques naturels.



Le vice-président, Jean-Christophe Bouissou, a participé ce lundi à Brisbane en Australie, à l'ouverture de la conférence Asie Pacifique sur la réduction des risques naturels, annonce la présidence dans un communiqué. La conférence est coprésidée par l'Australie et les Nations unies. Jean-Christophe Bouissou a exprimé l'importance de cette conférence pour l'avenir de nos populations, au regard des conséquences climatiques, et particulièrement pour la Polynésie, confrontée aux aléas et aux risques divers (submersions marines, cyclones, inondations, glissements de terrain et tsunami).



Il a notamment souligné l'action du Pays, par l'adoption de plans d'intervention et de sauvegarde des populations et des biens, au travers de la construction d'abris para-cycloniques aux Tuamotu, et la construction de logements surélevés capables d'affronter les cyclones, les inondations et les submersions marines. Au regard d'une accélération des phénomènes climatiques et des conséquences catastrophiques sur l'environnement et les populations, cette conférence trouve tout son intérêt pour l'échange d'expériences entre les pays, souligne le Pays.



Notons enfin qu'à l’issue de cette journée, Jean-Christophe Bouissou a pu s’entretenir avec la ministre néo-zélandaise en charge des situations d'urgence, Kieran McAnulty. La discussion a porté sur les nouvelles mesures prises par le Pays dans le cadre de la protection des populations, à la suite de la grande houle du mois de juillet dernier, mais aussi sur la relation bilatérale entre nos deux pays.