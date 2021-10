​Bora Bora met 500 millions sur la transition énergétique

Tahiti, le 30 septembre 2021 – Bora Bora et EDT ont signé jeudi un avenant au contrat de concession du service publique de l'énergie pour intégrer un programme d'investissement de 500 millions de Fcfp en faveur de la transition énergétique.



La commune de Bora Bora a signé jeudi un sixième avenant au contrat de concession de production et distribution d'électricité passé avec EDT, en cours jusqu'en 2030. Un avenant qui valide un programme d’investissement de 500 millions de Fcfp dédié “à la transition énergétique de la commune”. Concrètement, les opérations prévues concernent l'enfouissement du réseau haute tension sur trois secteurs complémentaires totalisant 5,7 km de réseau et l’établissement d’un régulateur de production facilitant le placement des énergies renouvelables dans la concession avec pour un objectif d’atteindre de 20 à 25% d’EnR.



Le régulateur de production permettra l’accueil de 5MWc de production photovoltaïque, issue des initiatives lancées par la commune, et réduira également le besoin de renouvellement des moyens de production thermique de la concession, avec le passage de 8 à 6 groupes électrogènes à la centrale de Bora Bora en 2030. Dans un communiqué, EDT souligne que la “qualité du partenariat” avec la commune de Bora Bora a rendu possible cet avenant, “qui s’inscrit dans l’effort de décarbonation énergétique de la Perle du Pacifique”.



Transition énergétique



En effet, depuis plusieurs mois, la commune de Bora Bora est engagée sur la transition énergétique. Elle est la seule île française ayant été retenue par l’Union Européenne dans le cadre du programme IANOS “Decarbonization and Smartification of Islands”, un consortium européen composé de 34 partenaires qui mène plusieurs études sur une durée de quatre ans.



La mise en place d’un régulateur de production permet ainsi d’accueillir le projet SWEET “Solar and Sea Water Experiment for Energy Transition”, de la commune, consistant à terme à la mise en place de deux sources de production : la production solaire et l’énergie thermique des mers. Bora Bora s’est en effet fixée comme objectif ambitieux le 0 carbone en énergie et la mobilité 100% électrique d’ici 10 ans. Elle s’engage non pas sur la trajectoire 5.0 mais sur la trajectoire 6.0 incluant… le 0 bruit.