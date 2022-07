​Bora Bora fête l’autonomie

Tahiti, le 30 juin 2022 – L’île de Bora Bora a célébré la fête de l’Autonomie, ce mercredi, sur la place Tuvavau de Vaitape où un défilé populaire et divers spectacles ont ponctué la manifestation.



La population de l’île était venue en nombre, place Tuvavau à Vaitape, tout comme de nombreux touristes pour découvrir et filmer les moments hauts en couleurs offerts lors de la célébration de la fête de l’Autonomie, ce mercredi à Bora Bora.



La cérémonie a débuté dans l’après-midi et s’est tenue en présence du haut-commissaire Dominique Sorain, du président Édouard Fritch, de plusieurs ministres de son gouvernement. Après la prière prononcée par le pasteur Tamuera, suivie de la levée des couleurs, c’est au son des to’ere que le défilé du hiva vaevae a été lancé. Les associations Tuaro Maohi, Faapu de Bora Bora, Te Tai Manu et enfin l’école de danse Raivai Hiti se sont ainsi succédé sous les encouragements du public.

Puis Édouard Fritch s’est adressé à la population. Dans une allocution axée sur l’océan et la culture que symbolise la pirogue double inaugurée le matin même à Papeete, il a rappelé le sens de cette célébration en soulignant que “l’autonomie est notre fierté”. Le chef de l’exécutif polynésien a également précisé l’importance de l’autonomie pour la collectivité, en tant que liant de notre identité à la fois polynésienne et française : “C’est un acte de foi : foi en nous-même, foi en l’avenir. À ce titre, c’est un bien précieux qu’il nous faut promouvoir et protéger car il nous offre la chance d’être à la fois pleinement nous-même, tout en étant français. L’autonomie ne peut se concevoir sans cette dualité qui nous caractérise et qui est le fruit de notre histoire partagée. Elle fait désormais partie de notre réalité, de notre identité. Ce sont les deux jambes sur lesquelles nous nous tenons debout, et grâce auxquelles nous avançons.” Les festivités se sont poursuivies jusqu’en fin d’après-midi avec notamment au programme les traditionnelles courses de porteurs de fruits.