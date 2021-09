​Boom des exportations au 2nd trimestre

Tahiti, le 2 septembre 2021 – Si la valeur des importations est en augmentation de 13% sur le premier semestre 2021, celle des exportations locales double par rapport à la même période en 2020.



La balance commerciale de la Polynésie française demeure très largement déficitaire, avec un rythme des importations civiles encore près de 23 fois supérieur en valeur à celui des exportations locales, au second trimestre 2021. Mais, toutes proportions gardées, l’Institut de la statistique (ISPF) note un remarquable sursaut des ventes locales à destination de l’étranger, sur les six premiers mois de l'année. Au deuxième trimestre, alors que la valeur des importations civiles a augmenté de 32% pour atteindre 52,5 milliards de Fcfp, celle des exportations locales (2,3 milliards) a été quatre fois plus élevée qu’au deuxième trimestre de l’année dernière (550 millions de Fcfp). En cumul depuis le début de l’année, la valeur des importations civiles croît de 13% tandis que celle des exportations affiche le double de ce qu’elle était au premier semestre de l’année dernière, note l’ISPF dans son analyse sur l’évolution du commerce extérieur au deuxième trimestre 2021.



Dans le détail, la valeur des exportations de perles brutes a bondi de 1 million de Fcfp à 1,3 milliard de Fcfp entre les deuxièmes trimestres 2020 et 2021. Les exportations, en valeur et en volume, de poissons, monoi et nacres augmentent fortement entre les seconds trimestres 2020 et 2021. Le prix au kilogramme de poissons augmente de 18% pour atteindre 1 180 Fcfp. A contrario, les prix au kilogramme du monoi et des nacres diminuent respectivement de 57% et 26%. En cumul, les valeurs des exportations de poissons, monoi et nacres progressent respectivement de 82%, 33% et 5%. La vanille tahitienne est pénalisée par la baisse de son prix. En valeur, les exportations de vanille affichent une chute de 1% sur le premier semestre 2021, alors qu’elles augmentent de 36 % en volume.