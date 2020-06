​Boom de naissances aux Marquises

​NUKU HIVA, le 14 juin 2020 – L'absence de vols durant le confinement dû à la pandémie a eu pour incidence une augmentation significative des naissances à la maternité de Nuku Hiva, souvent pour le plus grand plaisir des parents. La question se pose sur le maintien d'un service complet pour éviter les evasans sur Tahiti.



En temps normal, ces dernières années, la maternité de Nuku Hivane ne voyait naitre que quelques enfants issus du Nord des Marquises, puisque les futures mamans des autres îles de l’archipel étaient évasanées deux mois avant leur terme vers l’hôpital du Taaone, à Tahiti. Depuis le mois de mars et plus précisément, depuis le début du confinement lié à la Covid-19 qui a conduit à l’arrêt des vols réguliers vers Tahiti, les femmes du Sud de l’archipel –Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva– sont acheminées vers Nuku Hiva pour y accoucher; sauf en cas d’urgence vitale. Ainsi, alors que l’an passé les sages femmes de Taiohae ont mis au monde 26 bébés, depuis le début de cette année il y a déjà eu 20 naissances, dont 10 le mois dernier, et d’autres devraient suivre prochainement. Depuis deux mois, les dix chambres que compte la maternité marquisienne affichent complet, essentiellement du fait de la présence des femmes enceintes de Hiva Oa. Le Pays a d’ailleurs mis à disposition un fare situé près de l’hôpital pouvant accueillir deux futures mamans de plus. Pour les familles marquisiennes, la naissance d’un enfant dans son archipel d’origine est importante. De fait, les femmes enceintes se réjouissent de pouvoir enfin accoucher aux Marquises plutôt qu’à Tahiti, même si pour elles l’aspect identitaire n’est pas l’unique raison, comme l’explique Tahia Vaatete, une jeune maman de Hiva Oa : «Bien sûr je préfère accoucher aux Marquises, car accoucher à Tahiti signifie rester deux mois en ville et cela à un coût bien supérieur à celui relatif à un séjour à l’hôpital de Taiohae. En plus, contrairement au Taaone, la maternité de Nuku Hiva est située en plein village et juste à côté de la plage, ce qui est très pratique pour les femmes enceintes qui peuvent se déplacer à pied sans contraintes. Et puis surtout, elle est à échelle humaine, ce n’est pas l’usine. On se sent un peu plus chez nous.».