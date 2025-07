​Bisbille pour la fourniture de bacs à Fenua Ma

Tahiti, le 30 juillet 2025 – Les arguments exposés par la société Technival en référé mardi, afin de différer la conclusion du marché de “fourniture de contenants de collecte pour déchets ménagers spéciaux et de déchets dangereux et toxiques” entre Fenua Ma et la société Tallin PI, n’ont pas convaincu.



Fenua Ma a fait un appel d’offres en novembre 2024 afin de remplacer les points d'apport volontaire endommagés de son réseau et renforcer le maillage actuel. Un marché de fourniture à bons de commande pour une durée d'un an reconductible trois fois de manière tacite, par période d'un an, pour une durée maximale de quatre ans. Le montant annuel maximum du marché étant de 60 millions de francs.



En 2019, c’est la société Technival qui avait remporté le marché pour la fourniture des contenants disposés par Fenua Ma pour la collecte des huiles usagées, des batteries et autres déchets ménagers spéciaux.



Trois sociétés, dont Technival et Tallin PI, ont fait des propositions dans le cadre de cette consultation. L’appel d’offres a été jugé infructueux en février. La consultation a été poursuivie dans le cadre d’une procédure négociée avec les trois sociétés encore en lice. Et courant mars 2025, c’est dans ce contexte qu’une demande a été formulée par Fenua Ma à ces dernières pour la fourniture de bacs spéciaux pouvant accueillir des piles lithium. Un important incendie venait de se déclarer sur le centre d’enfouissement technique de Paihoro probablement dû à la surchauffe d’une pile de téléphone portable jetée parmi les déchets ménagers.



Dans le cadre de cette procédure négociée, les trois sociétés concurrentes ont également été invitées à proposer des bacs de récupération de batteries usagées pouvant accueillir jusqu’à une tonne de charge et non plus 600 kg comme spécifié dans le cahier des charges initial.



À l’issue de cette procédure, l’offre de Technival est arrivée en deuxième position derrière celle de Tallin PI. La signature de ce marché à bons de commande doit intervenir le 31 juillet au plus tard. Mais la société recalée a fait valoir mardi en référé que l’évolution “substancielle” de la demande justifie, au regard de la jurisprudence, un nouvel appel d’offres. Technival demandant en conséquence au juge des référés de prononcer une ordonnance dans ce sens.



De l’autre côté de la barre, pour la société Fenua Ma, si les modifications de la demande intervenues durant la procédure négociée ont été “nombreuses”, les trois sociétés en lice ont été “traitées sur un pied d’égalité”. En outre, cette procédure négociée a été favorable à l’acheteur public en stimiulant la concurrence entre les candidats.



Par une ordonnance rendue mercredi, le juge des référés rejette le recours de la société Technival estimant que le caractère “substanciel” des modifications apportées par Fenua Ma à sa demande n’est par caractérisé et qu’aucune des trois sociétés en course n’a vu ses intérêts lésés durant la procédure négociée.